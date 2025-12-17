El regalo navideño del Banco Central: inflación se modera más rápido de lo esperado

El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, destacando un escenario más favorable que el proyectado en septiembre, marcado por una desaceleración inflacionaria más rápida y mejores perspectivas de crecimiento económico.

Según el instituto emisor, “la inflación total ha bajado más rápido de lo proyectado en septiembre” y, en el escenario central, “la inflación llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026”. El informe atribuye esta evolución a un comportamiento más favorable de los costos, en un contexto en que “los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido”.

El Banco Central precisó que en noviembre la variación anual del IPC total y subyacente fue de 3,4%, frente a cifras cercanas a 4% observadas en agosto. Además, señaló que la inflación acumulada de los últimos meses fue menor a lo previsto, influida por la apreciación del peso —de más de 4% desde el IPoM anterior—, menores presiones en bienes importados y un crecimiento más acotado de los costos laborales.

En materia de actividad, el informe indicó que “la actividad local ha estado en línea con lo esperado, con una inversión en maquinaria y equipos que ha sido más dinámica”. En particular, destacó el desempeño de la formación bruta de capital fijo, impulsada por proyectos mineros y energéticos.

En el plano externo, el Banco Central sostuvo que “la actividad mundial ha sido resiliente a los shocks de incertidumbre” y que el impulso externo para Chile es algo mayor, apoyado por el alza del precio del cobre, que ha mejorado los términos de intercambio.

Respecto de las proyecciones, el IPoM estimó que el PIB crecería 2,4% en 2025 y revisó al alza el rango para 2026, ubicándolo entre 2% y 3%. Para 2027, el crecimiento se mantendría entre 1,5% y 2,5%, en línea con la tendencia de la economía.

Finalmente, el Consejo del Banco Central reiteró que “evaluará los próximos movimientos de la TPM considerando la evolución del escenario macroeconómico”, reafirmando su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad para asegurar que la inflación se mantenga en torno a la meta.