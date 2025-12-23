Pescadores artesanales piden a J.A. Kast que no “ponga a un empleado de la industria” en Subpesca

Los pescadores artesanales elevaron una advertencia directa al Presidente electo, José Antonio Kast, en medio del escenario de definiciones clave en materia pesquera. El presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés —reelecto como una de las principales voces del sector— fue categórico en señalar que el nuevo gobierno no puede repetir experiencias de capturas regulatorias ni conflictos de interés en la Subsecretaría de Pesca.

“La decisión de quién encabezará la subsecretaría de pesca es esencial, no queremos que pongan a un empleado de la Industria en ‘comisión de servicio’ como ha ocurrido en el pasado desde Andrés Couve, y pasando por otros como Raúl Sunico que terminó saliendo anticipadamente del cargo por evidentes conflictos de interés”, afirmó en conversación con El Mostrador.

Respecto del debate legislativo pendiente, Cortés enfatizó la necesidad de que el proceso de reforma pesquera no sea detenido por el cambio de administración. “Mantener en tramitación la Nueva Ley de Pesca para terminar con la Ley de Pesca vigente que mantiene los vicios de corrupción será una señal para la Pesca Artesanal chilena”, sostuvo.

En esa misma línea, el dirigente defendió uno de los puntos más sensibles de la iniciativa: la creación de una plataforma social para fortalecer la protección del sector artesanal. “Mantener la preocupación por la Plataforma Social para la pesca artesanal que plantea la Nueva Ley de Pesca, defendiendo la propuesta de permisos de pesca industrial por subasta, cuya recaudación permitiría financiar la protección social de los pescadores”, afirmó.

Condepp recalca que el próximo gobierno deberá definir si su política pesquera se alineará con la industria o con la demanda histórica del sector artesanal por mayor equidad, transparencia y resguardo de recursos. Para los pescadores, el mensaje ya está enviado: evitar nombramientos con vínculos empresariales, sostener la reforma normativa y asegurar herramientas reales de apoyo social al mundo artesanal.