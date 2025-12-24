El cobre les desea Feliz Navidad: alcanza nuevo récord en Londres y cerrará su mejor año desde 2009

El principal producto de exportación chileno volvió a sorprender a los mercados internacionales. Este miércoles, el cobre alcanzó un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, superando por primera vez los US$5,5 la libra y ubicándose en US$5,56. Con esto, el promedio mensual escaló a US$5,3 y el anual se situó en US$4,5, consolidando el mejor desempeño del metal desde 2009.

La escalada ha estado empujada tanto por graves interrupciones de suministro —con paralizaciones en minas de América, África y Asia— como por el impacto de la agenda arancelaria de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que ha tensionado los flujos comerciales pero, paradójicamente, ha impulsado aún más el rally del metal industrial, incluso en medio del deterioro del consumo en China.

Los bancos de inversión advierten que la presión sobre la oferta seguirá aumentando. Deutsche Bank proyecta que la producción de las mayores mineras del mundo caerá 3% este año y podría volver a disminuir en 2026. Morgan Stanley, en tanto, alertó que el próximo año el mercado mundial de cobre enfrentará “el déficit más severo en más de 20 años”, estimando una brecha de 600 mil toneladas, que podría intensificarse posteriormente.

Impacto en Chile: dólar a la baja

Mientras el metal rojo escala, el efecto se refleja de inmediato en el mercado cambiario local. A las 09.58 horas, el dólar caía $5,1 hasta $903,5, su menor nivel desde octubre pasado.

Para Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, el movimiento responde “a un nuevo impulso del cobre y un escenario externo que mantiene a la divisa estadounidense en niveles débiles hacia el cierre de año”.

Agregó que “el retroceso se explica por el fortalecimiento del peso chileno, apoyado por el principal producto de exportación del país”, y proyectó que “el tipo de cambio podría moverse hoy en un rango de $898 a $910, con un sesgo bajista”.

Desde Capitaria, Diego Montalbetti añadió que el mercado también observa datos internos: “el mercado está atento a la publicación de la tasa de desempleo en Chile, que podría generar movimientos puntuales en el tipo de cambio en un contexto de liquidez reducida propio del cierre de año”, indicó.