Bernardo Fontaine, el “reformador”, suena como ministro del Trabajo o Economía 

Economista de la UC, Bernardo Fontaine Talavera (61) tiene un par de rasgos atípicos: usa un cuerito amarrado al cuello y lleva un régimen estricto de alimentación, porque es celíaco y alérgico a la lactosa.

A pesar de ser formal y serio en el trato, muy pocas veces se le verá con corbata.

Nunca ha militado en un partido político, fue convencional constituyente como independiente en cupo RN y por primera vez participa en una campaña presidencial. José Antonio Kast lo presentó el 25 de agosto en X (antes Twitter) con la misión de hacerse cargo de Desafío 90, que no es otra cosa que preparar los primeros 90 días del nuevo Gobierno.

Se trata de una tarea clave, puesto que será la carta de presentación de la administración liderada por el republicano. Está encargado de diseñar las medidas legales, administrativas y reglamentarias en seguridad, economía y políticas sociales.

Entre las materias que prepara con su equipo de siete personas –dos abogados, dos periodistas, un economista y dos cientistas políticos– están la fórmula para acortar las listas de espera en los hospitales en cuanto asuma Kast y cómo dar inicio a un plan para construir viviendas sociales durante los primeros tres meses. Eso en políticas sociales.

En economía, alista un proyecto de ley para bajar el impuesto a las ganancias de las empresas de 27% a 23%. Y repasa reglamentos y guías en materia de permisos ambientales para eliminar trabas y agilizar la inversión.

En seguridad, redacta otro proyecto de ley que tipifica como delito la inmigración ilegal –aquellas personas que no han iniciado un proceso de regularización y no cuentan con un número provisorio de RUT–, sancionando a quienes transporten o arrienden casas a inmigrantes ilegales, así como también a sus empleadores. Y prepara la implementación de la primera etapa del Plan Escudo Fronterizo, que fortalece el equipamiento y aumenta el número de carabineros, militares y PDI y crea un centro de reconducción para inmigrantes ilegales cuando sean detectados y detenidos en los primeros diez kilómetros de la frontera chilena. La idea es reconducirlos hacia Bolivia –negociación diplomática mediante– y de ahí hasta sus países de origen.

No son ideas propias de Fontaine o de su equipo, sino las bajadas del programa confeccionado por Ideas Republicanas, el centro de estudios del partido del mismo nombre.

Desafío 90 funciona en la oficina de Fontaine, en Vespucio al llegar a Vitacura, pero de vez en cuando concurre a “La Moneda chica”, en la calle La Gloria de Las Condes.

No pasó inadvertido que, pese a su cercanía con RN, no se sumara a la campaña de la candidata Evelyn Matthei, pero dicen que lo llamaron varias veces del comando y nunca se concretó nada.

El domingo 14 celebró el triunfo de Kast en la sede de Presidente Errázuriz en Las Condes, donde fue visto junto al economista Jorge Quiroz, el jefe del área económica y muy probablemente el futuro ministro de Hacienda.

El hito que cambió su vida

Aunque sus hermanos Juan Andrés, ministro de Economía (2010-2011), Obras Públicas (2018-2019) y Economía (cuatro meses en 2019), y Arturo, el filósofo y escritor, director del CEP (1982-2013) y actualmente profesor de la UAI, eran los rostros conocidos de la familia, en 2014 Bernardo empezó a ganar visibilidad.

Desplegó una ofensiva comunicacional por la reforma tributaria impulsada por Alberto Arenas desde Hacienda, que no le gustaba y quería cambiar. Dio 120 entrevistas en diarios, radios y TV en cuatro meses y lanzó la plataforma “Reforma a la reforma” en Facebook, Twitter y una página web, con la ayuda de las periodistas Francisca Correa, Carola Simpson y Lorena Medel, que se acuñó como un mantra.

Fue un hito. Cambió el eje de una vida centrada en los negocios. Primero como ejecutivo con una ascendente carrera financiera en Citicorp, que se vio truncada por su despido, a los 32 años, por el caso Isacruz, la cadena de cementerios que resultó ser un fraude. Y, posteriormente, en Falabella, adonde Juan Cúneo lo llevó como gerente de retail financiero y bajo su gestión armó el Banco Falabella, separó las divisiones de seguros y viajes y adquirió el 20% de Farmacias Ahumada.

Después como empresario: con Cristóbal Hurtado Rourke creó 7 A, firma de asesoría a empresas y altos patrimonios que tuvo un par de fondos de inversión, cuyo activo más conocido fue la óptica Place Vendôme, que compraron y vendieron en cuatro veces su valor inicial, según Fontaine. Todo combinado con su rol de director de empresas: Latam, Bicecorp, su filial Bice Vida, Coca Cola Embonor, La Polar, Metro y Aqua Chile entre 2010 y 2021.

“Soy afiliado, pero no soy weón”

De su debut con “Reforma a la reforma” pasó a la campaña “Creís que soy weón” en 2017, por el proyecto de ley de pensiones de Michelle Bachelet que proponía subir la cotización en un 5%, destinando un 3% a las cuentas de ahorro individual y un 2% a un fondo de reparto solidario. La fórmula usada fueron videos en redes sociales con escenas de la vida cotidiana en donde una persona preguntaba “¿desea donar su 5% de cotización adicional que le pagará su empleador?” y el aludido respondía “soy afiliado, pero no soy weón”.

Al contrario de la reforma tributaria, el proyecto de ley de pensiones de Bachelet no vio la luz.

De Curicó con amor

Las dos campañas se alojaron bajo el soporte de la fundación “Ciudadanos en Acción”, que se define como una plataforma independiente que busca fortalecer una sociedad libre y democrática. La idea, en simple, era levantar la voz en causas ciudadanas para generar opinión pública.

Su directorio actual está compuesto por Fernando Ovalle Vial (fundador de Loginsa junto a Fontaine, entre otros socios), Fernando del Sol (presidente de Enlasa Generación), las periodistas Lorena Medel y Carmen Luz Assadi y Bernardo Fontaine.

Fue constituida el 23 de marzo de 2015 en Curicó. No por casualidad: en un pequeño poblado llamado Santa Lucía, en Curicó, tiene una casa de campo que perteneció a sus abuelos paternos y en cuyos jardines ha desarrollado su afición por la jardinería. Descrito como uno de sus lugares favoritos, allí conoció la Fundación de Las Hermanas del Buen Samaritano, creada por una monja española hace casi 50 años, que presta atención médica a personas vulnerables y cuidados paliativos a enfermos terminales. Y que preside.

La cercanía con Curicó llevó a su hijo Bernardo a ser candidato a diputado independiente en cupo Republicano por el Maule Norte, sin resultar electo.

¿Adónde se va?

Su nombre suena para dos cargos: ministro de Economía, lo que dependerá de si José Luis Daza deja su puesto de viceministro de Economía en Argentina. O Trabajo, lo que sintoniza con una materia que conoce bien: las pensiones, porque la reforma tiene que comenzar a implementarse en 2026. A partir de enero, los pensionados mayores de 65 años y los que se vayan jubilando recibirán 0,1 UF mensual por año cotizado con un tope de 2,5 UF (si los hombres impusieron 20 años y las mujeres, diez). Otra es que a igual ahorro ambos sexos recibirán la misma pensión para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres.

Si por alguna razón Fontaine llegase a rechazar un ministerio, podría asumir como asesor.

Su propuesta, cuando se discutía la última reforma de pensiones, de que un 1% de la cotización adicional con cargo al empleador el afiliado se lo preste al Estado, con una rentabilidad de UF más 2% o 3%, fue incorporada, pero de otra manera. Subió a 1,5% e irá al Fondo Autónomo de Protección Previsional, ente público y técnico que gestionará los beneficios del Seguro Social, otorgando una rentabilidad según los bonos de la Tesorería.

En Desafío 90 no está trabajando para llevar adelante la propuesta “Chao préstamo” (al Estado) incluida en el programa de Kast y plantea sustituirla “por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado, así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”. No está claro, eso sí, si el 1,5% destinado a los beneficios del Seguro Social sería financiado –iniciativa legal mediante para intentar modificar la ley vigente- con impuestos generales o si volverían a la fórmula de Fontaine.

Mientras era convencional, las redes sociales se vieron inundadas por la campaña “Con mi plata no”, con Francisco Orrego (militante de RN y entonces asesor de Fontaine) como vocero, para asegurar que los fondos previsionales fueran de los trabajadores. Fue presentada como iniciativa popular de norma y, a pesar de tener el mayor número de firmas (60 mil), el 29 de marzo de 2022 la Convención la rechazó. Al día siguiente, Fontaine apareció en la portada de LUN: “Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”, titular que fue trending topic en X y posicionó la idea de que, con el rechazo a la propuesta de “Con Mi Plata No”, la propiedad de los fondos de pensiones estaba en riesgo. Ese mismo día, Cadem realizó su encuesta y por primera vez el Rechazo le ganó al Apruebo (46% versus 36%), según la cronología publicada por Ciper, tendencia que se mantendría en adelante.

En representación de los partidos políticos, Fontaine fue uno de los cuatro coordinadores de la Franja del Rechazo a nombre de RN. Gonzalo Müller lo hizo por la UDI, Jorge Selume por Evópoli y Marco Antonio González por Republicanos).

El medio digital Reportea publicó que la fundación Ciudadanos en Acción gastó $200 millones en Facebook e Instagram, según la base de datos de Meta, propietaria de esas redes sociales, para viralizar contenidos a través de videos de influencers y avisos pagados. Y esos fondos habrían sido provistos por la Asociación de AFP. En un comunicado subido a X por Ciudadanos en Acción aseguró “que no recibimos aportes de ninguna asociación gremial”.

Cuando dejó los directorios y su empresa 7 A para postular a convencional, varios amigos le dijeron que era una pésima opción. El ingreso que recibían los constituyentes era de 50 UTM mensuales ($2,6 millones). Un testigo de esos comentarios dice que él respondía que iba a hacer servicio público.

Cumplido su rol como constituyente, entró como profesor de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Y en 2023 asumió como director del Grupo Security, pero renunció el pasado 1 de septiembre, seis días después de hacerse cargo de Desafío 90.