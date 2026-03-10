CAF y Municipalidad de Vitacura firman convenio para crear centro de emprendimiento e innovación

La CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Municipalidad de Vitacura suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar un Centro de Emprendimiento e Innovación para las ciudades en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

La firma del acuerdo se realizó el lunes en Santiago y contó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; y el representante de CAF en Chile, Julián Suárez Migliozzi.

El convenio se enmarca en la visita de Díaz-Granados a Santiago para participar en la ceremonia del Cambio de Mando Presidencial de Chile 2026 y busca fortalecer la cooperación con gobiernos locales para impulsar proyectos de desarrollo urbano sostenible e innovación.

El proyecto considera la construcción de la nueva sede corporativa de CAF en la capital chilena, que también albergará el Centro de Emprendimiento e Innovación para América Latina y el Caribe, desarrollado en conjunto con la municipalidad. El diseño del edificio contempla criterios de sostenibilidad, entre ellos destinar cerca del 80% del terreno a áreas verdes conectadas con el Parque Bicentenario de Vitacura, además de una cubierta vegetal transitable y espacios abiertos al público como galería, auditorio y cafetería.

Según lo informado, el centro buscará posicionarse como un referente regional para la incubación y aceleración de empresas emergentes y startups enfocadas en el uso de espacios públicos, el desarrollo de ciudades inteligentes y el bienestar comunitario.

El diseño y la construcción del inmueble estarán a cargo de CAF, que también gestionará la infraestructura como concesionaria, mientras que la operación y administración del centro se realizará de manera conjunta entre la entidad multilateral y la Municipalidad de Vitacura.