Choque por la caja fiscal: Grau contradice a Quiroz tras denuncia de “fisco sin caja”

Las primeras horas del nuevo gobierno ya abrieron un flanco económico entre la actual administración y la anterior. El exministro de Hacienda Nicolás Grau respondió públicamente al titular de la cartera, Jorge Quiroz, luego de que este denunciara que el Ejecutivo de Gabriel Boric dejó al país con un “fisco sin caja”.

La controversia comenzó durante la primera vocería oficial de Quiroz como ministro de Hacienda, tras participar en el primer consejo de gabinete del Presidente José Antonio Kast. En esa instancia, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que el gobierno heredó una situación fiscal “delicada, absolutamente inusual y extrema”.

Según explicó, “la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025”, una cifra que calificó como excepcionalmente baja. “Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones. Por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal”, afirmó el economista.

Quiroz planteó que esta situación obliga al gobierno a revisar el estado de las finanzas públicas, especialmente en un contexto internacional complejo marcado por el alza del precio del petróleo tras la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

En ese escenario, el ministro anunció la convocatoria de una comisión de expertos para analizar el estado de las arcas fiscales y el margen de maniobra disponible para enfrentar eventuales alzas en el precio de los combustibles.

“El país cuenta con mecanismos como el Mepco, que amortigua las alzas, pero al final transmiten los precios. Eso genera efectos en recaudación fiscal y eventualmente en desembolso”, explicó Quiroz, agregando que esta situación se enfrenta con “un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja”.

La respuesta de Grau

Las declaraciones provocaron una rápida reacción del exministro Nicolás Grau, quien decidió responder a través de su cuenta en la red social X, evitando conceder entrevistas.

“No daré entrevistas por respeto a las nuevas autoridades”, escribió el exsecretario de Estado.

Sin embargo, acto seguido refutó directamente la cifra entregada por Quiroz.

“Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es de 1.406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana —fluctúa mucho— era sobre 800 millones de dólares”, señaló.

De acuerdo con el exministro, las cifras actuales del Tesoro serían más de 20 veces superiores a los US$40 millones mencionados por el actual titular de Hacienda.

Para respaldar su afirmación, Grau adjuntó una imagen con la evolución de los activos consolidados del Tesoro, donde se detalla el comportamiento de la caja fiscal en millones de dólares.

Un debate sobre las cifras

Los datos entregados por ambos economistas no son necesariamente contradictorios, pero se refieren a momentos distintos del calendario fiscal.

En las notas del gráfico difundido por Grau se indica que las cifras anuales corresponden al stock vigente al 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual la caja del Tesoro efectivamente se situaba en torno a US$46,28 millones al cierre de 2025, en línea con lo señalado por Quiroz.

Posteriormente, sin embargo, la disponibilidad de recursos habría aumentado con los flujos fiscales del comienzo del año, alcanzando niveles superiores a los mencionados por el exministro.

El intercambio marca así el primer choque público entre el equipo económico del nuevo gobierno y las autoridades salientes, en medio de un escenario internacional incierto y de crecientes presiones sobre las cuentas fiscales del país.