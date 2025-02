“Es una muestra de contundencia importante”, dijo Gareca sobre la goleada a Panamá

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, aseguró este sábado que la victoria por 6-1 en el amistoso ante Panamá fue “una muestra de contundencia muy importante”, pero fue cauto sobre lo que representa de cara al reinicio en marzo de la eliminatoria al Mundial 2026.

“Es para felicitarlos porque es una muestra de contundencia muy importante”, dijo Gareca en conferencia de prensa sobre resultado obtenido por una selección conformada por jugadores de la liga local, algunos de ellos debutantes con La Roja.

“No teníamos dudas que el partido iba a salir con mucha entrega, con muchas ganas porque los veíamos en los entrenamientos, pero nos es muy normal hacer seis goles en un partido”, añadió.

Para el entrenador argentino la victoria “no modifica nada de lo que sucedió el año anterior que fue malo, pero tengo fe de que podamos empezar a levantar y estoy convencido de que Chile puede conseguir puntos importantes en esa expectativa que tenemos del arranque”.

Chile volverá a jugar por las eliminatorias de visitante ante Paraguay el 20 de marzo, y de local ante Ecuador el 25, en busca de puntos que le saquen de la novena posición en las que se encuentra con 9 puntos, a cuatro de la séptima plaza que otorga la posibilidad del repechaje.

Sobre la posibilidad de incluir jugadores de este partido en esos duelos de clasificatorias, Gareca se mostró abierto: “No sabría contestar la nómina de marzo, son escenarios diferentes, pero eso no invalida que algunos de los jugadores que estuvieron acá puedan estar en la lista”.

“En la situación nuestra en momentos críticos, como fueron las últimas dos fechas, recurrimos a varios jugadores del medio local y con una gran respuesta. La selección en este momento sigue mirando el fútbol local, es nuestra obligación, pero además estamos convencidos, lo importante es que ellos se convenzan”, dijo.

El ‘Tigre’ añadió que “en plena eliminatoria pusimos jugadores con poca experiencia, pero son jugadores profesionales y cuando les toca la oportunidad lo van a poner todo”.

“Este un año de definición en el que se decide el acceso a un Mundial con lo que significa para un país, así que hay que estar atentos y los jugadores tienen que estar preparados”, remarcó.

Gareca también destacó al delantero de la Universidad de Chile Nicolás Guerra, que debutó con un triplete: “Hacer tres goles es muy difícil, es muy joven, tiene apenas 25 años y la mejor etapa de un jugador está entre los 27 y 34 años”.

ANFP

Pablo Milad, presidente de la ANFP, también celebró el resultado, según emol.

“Es un partido para probar jugadores y se cumplió la función que quería. Se vieron varios jugadores que van a ser opción el día de mañana en la selección”, afirmó.

“Ricardo (Gareca) está con la convicción de siempre, con un análisis crítico de la situación. Tiene una buena relación con el entorno, para lograr una sinergia que nos permita lograr los objetivos. Cada partido ahora es una final para nosotros, tenemos que recuperar los puntos perdidos con Bolivia. Cada punto es vital de acá para adelante, nos quedan solo seis fechas”.

También señaló que “estamos en conversaciones para acelerar el proceso, esperemos que de acá a fin de mes salga la nacionalización de (Fernando) Zampedri. Está en camino de que sea un jugador más para Chile”.

“En el fútbol no tiene que haber ningún tipo de rencor. No por una situación hay que cerrarle las puertas. En el fútbol hay que olvidar, no creo que tenga que pedir perdón. Por el nivel que está mostrando Carlos (Palacios), es un aporte para nuestra selección”.

Autor de triplete

En tanto, Nicolás Guerra, delantero de Chile y autor de un triplete, afirmó está “muy contento”.

“Fue mi primer partido por la selección y siempre es un honor porque todo jugador sueña con esto y por suerte se me dio, convertir tres goles y hacerlo muy bien”.

“Siempre quiero estar preparado. Trabajé mucho para esto, mi círculo cercano sabe que todos los días me saco la cresta trabajando. El cuerpo técnico y los compañeros que llevan más tiempo nos transmitieron mucha tranquilidad para hacerlo de la mejor manera. Siempre he tratado de en los momentos buenos y malos mantener un equilibrio. Me motiva mucho a seguir trabajando, seguir entrenando y darle para adelante”. “Es primera vez que mi abuela me venía a ver al estadio. Contento por cómo se dio todo. Estaba toda mi familia, muy contento por eso. La pelota la tiene mi familia. Me gustó más el primer gol, por ser el primero con la selección”, dijo.