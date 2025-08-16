Capturan en Colombia a sicario del “Rey de Meiggs”

Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”, fue detenido este sábado en Colombia tras semanas de búsqueda internacional.

El ciudadano venezolano, quien había sido liberado por error a fines de julio desde una cárcel en Santiago donde cumplía prisión preventiva, fue capturado gracias a un operativo conjunto entre el OS9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

A través de redes sociales, Carabineros detalló que “a raíz de diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile, e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, a través de nuestro agregado policial en ese país, se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sujeto que huyó del país y que se encuentra vinculado en el homicidio del Rey de Meiggs”.

Proceso de extradición

La Fiscalía Nacional, a través de un comunicado, confirmó la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, imputado en nuestro país en la investigación por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”.

La detención, según el órgano persecutor, se produjo “en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados”.

Respecto al proceso de extradición, aseguraron que de acuerdo con la legislación colombiana, “la notificación roja no equivale directamente a una detención previa con fines de extradición, sino que da inicio a un procedimiento que otorga un plazo acotado para que el país requirente —en este caso Chile— formalice su solicitud”.

El plazo estimado es de 5 días y comienza a correr desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile recibe formalmente la notificación. Luego de esto, se iniciará la tramitación de la extradición en el Juzgado de Garantía, “donde el fiscal deberá acreditar la concurrencia de los requisitos que permitirían decretar prisión preventiva u otra medida cautelar”.

“En la Corte de Apelaciones, a petición del fiscal o del querellante, se podrá solicitar la detención previa con fines de extradición. Tal como establece el artículo 434 del Código Procesal Penal, es la Corte quien solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido (Colombia) la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes necesarios conforme al tratado aplicable o, en su defecto, los contemplados en dicho artículo”, señalaron desde la Fiscalía Nacional.

Noticia en desarrollo…