Alerta por tormentas eléctricas y fuertes vientos en región Metropolitana, O’Higgins y Maule

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Dirección Meteorológica de Chile emitió alerta para la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule por tormentas eléctricas con fuertes rachas de viento y posible granizo este domingo en la mañana. El fenómeno se debe a inestabilidad post frontal tras las lluvias del fin de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule debido a la probabilidad de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

El fenómeno, previsto para la mañana de este domingo, se atribuye a la inestabilidad post frontal tras las lluvias del fin de semana en la zona central del país, además de “probabilidad de fuertes rachas de vientos locales”.

En la Región Metropolitana, las tormentas afectarán valles, precordillera y cordillera, mientras que en O’Higgins y Maule también se espera impacto en la cordillera de la costa.

Además, la DMC proyecta precipitaciones de normales a moderadas y advierte sobre posibles vientos intensos focalizados. Las alertas estarán vigentes durante la mañana de este domingo.

