PDI incauta dispositivos para clonar llaves y más de 100 celulares tras operativo en Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este sábado sobre un operativo en el sector sur de la capital, el cual permitió el hallazgo de más de 100 equipos telefónicos y dispositivos para clonar llaves de vehículos, los que habrían sido obtenidos de manera ilícita.

El subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto, informó que el viernes una persona denunció que había sido víctima del robo de un celular de alta gama marca Apple.

Gracias a la geolocalización del equipo se pudo determinar que el celular sustraído estaba en Puente Alto. Luego de obtener la orden judicial para registrar el domicilio, los detectives encontraron 170 celulares, más de 130 llaves de autos listas para copiar, escáneres de vehículos y relojes de lujo, entre otras especies.

El fiscal adjunto José Manuel McNamara destacó la coordinación entre la PDI y la Fiscalía Sur, lo que permitió que el operativo se ejecutara en dos horas y media, y agregó que el avalúo de los celulares incautados supera los $100 millones.

Por su parte, el subprefecto Guerra puntualizó que trabajarán “en primera instancia con las compañías telefónicas y con la empresa Apple en Chile. Y a su vez hacemos un llamado a la comunidad con la finalidad de que se acerquen al cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en Puente Alto, con la finalidad de que puedan reconocer algunos de sus equipos telefónicos y su procedencia”.