China y EEUU acuerdan reunión bilateral para la próxima semana por tensión comercial

El gobierno de China anunció este sábado que acordó llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos “lo antes posible”, ya que ambas partes están interesadas en evitar otra escalada de su guerra arancelaria.

El anuncio se produjo tras una videollamada entre el principal negociador de Pekín, el vice primer ministro He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la que hubo “intercambios francos, profundos y constructivos”, informó la agencia oficial china Xinhua.

“Nos reuniremos en persona la próxima semana para continuar nuestras conversaciones”, declaró por su parte el secretario Bessent.

Trump confirma encuentro con Xi

Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una cumbre en Corea del Sur, según extractos de una entrevista con Fox News.

“Nos vamos a reunir en un par de semanas (…) en Corea del Sur con el presidente Xi” en el marco de la cumbre de la APEC, dijo Trump al programa “Sunday Morning Futures” de la citada cadena.

“Tenemos una reunión por separado”, agregó el mandatario, quien prevé llegar a Corea del Sur el 29 de octubre para una visita de dos días.

La cumbre de la APEC se realizará del 31 de octubre al 1 de noviembre.

La semana pasada Trump amenazó con cancelar el encuentro con Xi y elevar un 100% los aranceles a los productos chinos, después de que Pekín emitiera nuevos controles a las exportaciones de tierras raras.

Los mercados se hundieron debido a las nuevas tensiones entre las mayores economías del mundo y Trump retomó entonces un tono más conciliador. “Estados Unidos quiere ayudar a China, no lastimarla”, dijo en su red Truth Social.

El encuentro entre Trump y Xi sería el primero desde que el magnate republicano volvió al poder en enero.