Provoste acusa a Manouchehri de “cómplice de corrupción” tras tenso cruce en el Senado

La senadora Yasna Provoste (DC) respondió a la mención que hizo el diputado Daniel Manouchehri (PS) durante su presentación en el marco de la acusación constitucional contra el ahora exministro Ulloa.

Primero, durante su exposición, el ahora exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa relató que en 2020 sostuvo “conversaciones informales” con los senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN), en el contexto de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Ante esto, el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los impulsores de la actual acusación, pidió públicamente que Provoste respondiera a la mención, lo que desató una fuerte tensión en la sala.

La senadora democratacristiana se levantó de su asiento para encarar al diputado, mientras que Fidel Espinoza (PS) también lo increpó, generando un intercambio que obligó al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, a suspender la sesión para reunión de comites por algunos minutos.

Sin embargo, posterior a la votación, la parlamentaria no se quedó ahí, asegurando que tomará acciones judiciales y acusando al parlamentario de guardar silencio frente a casos de corrupción en Copiapó.

“La agresión del diputado PS no es el punto, aunque claramente, las voy a perseguir judicialmente. Lo que quiero poner de manifiesto y espero la prensa también lo entienda. Acá hay situaciones de corrupción que están ocurriendo bastante cerca de lo que él (diputado PS) pueda conocer en el seno del Municipio de Copiapó, que dirige el padre de su pareja, Maglio Cicardini y de los cuales no han señalado nada. Quiero reiterar lo que él mismo señaló en la Acusación Constitucional, quien guarda silencio frente a hechos de corrupción, se convierte en cómplice. Entonces, le pregunto desde acá ¿Por qué son cómplices de la corrupción en Copiapó?”, afirmó Provoste.

La parlamentaria recordó que durante la tramitación de la acusación constitucional, el propio diputado socialista había sostenido que “quien guarda silencio frente a hechos de corrupción se convierte en cómplice”, frase que ahora le retribuyó con dureza. “Entonces, le pregunto desde acá: ¿por qué son cómplices de la corrupción en Copiapó?”, sentenció la senadora por Atacama.

Provoste también aprovechó el episodio para hacer un llamado a la unidad dentro del oficialismo, aunque sin ocultar su molestia por los roces internos. “Durante toda esta campaña he trabajado con el propósito de sumar para que nuestra coalición pueda ojalá doblar en la región de Atacama. Pero vemos que hay quienes insisten en restar una y otra vez”, señaló.