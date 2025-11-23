Caso Muñeca Bielorrusa: senador Walker niega irregularidades en pago recibido de Sergio Yáber

El senador Matías Walker negó este domingo que haya habido alguna irregularidad en un pago que recibió de Sergio Yáber, el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto suspendido por el caso Muñeca Bielorrusa.

El militante de Demócratas recibió 1,6 millones de pesos el 28 de mayo de 2024, según una investigación del Ministerio Público divulgada por el sitio Reportea.

Consultado por Reportea, el senador confirmó la transferencia, e indicó que “soy amigo de Sergio Yáber y él me apoyó con parte de los gastos que tuve que financiar de una pasantía que se ganó mi hijo para un curso de verano de derecho en Canadá”.

“No voy a seguir refiriéndome al tema para no exponer a mi hijo, que tuvo el mérito académico de ganarse una pasantía de verano en una escuela de derecho en el extranjero, pues se trata de un tema netamente familiar, en el contexto de la amistad que tengo hace años con Sergio Yáber”, manifestó Walker a El Mostrador.

“No exista nada irregular. Está amistad en nada ha afectado mis decisiones, como quedó demostrado con mis votaciones a favor de las AC (acusaciones constitucionales) contra los ministros (Ángela) Vivanco y (Antonio) Ulloa”, involucrados en el mismo caso.