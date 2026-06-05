CDE amplía querella en caso Muñeca Bielorrusa e imputa a Gabriel Silber por soborno y lavado

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una segunda ampliación de querella en el caso Muñeca Bielorrusa que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez, sumando como imputado al abogado y exdiputado por la DC, Gabriel Silber Romo, por los delitos de soborno y lavado de activos.

Según consignó BioBioChile, la acción fue interpuesta por el procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía Peña, y se agrega a querellas previas presentadas contra los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, además de la propia Vivanco. Todos vinculados, de acuerdo con el CDE, al estudio Lagos, Vargas & Silber.

El organismo sostiene que Silber tuvo un rol relevante en la causa que enfrentó al Consorcio Belaz Movitec (CBM) con Codelco por el término anticipado de un contrato de movimiento de tierras en la mina Rajo Inca, en la Región de Atacama. Según la querella, el abogado alegó personalmente ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Corte Suprema en recursos que habrían sido resueltos de manera favorable por la intervención irregular de Vivanco.

El CDE afirma que Silber tenía conocimiento del esquema de pagos a la exministra a través de su pareja, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza. Como antecedente, apunta a que el abogado estuvo presente el 3 de julio de 2023 cuando Eduardo Lagos recibió una llamada de Vivanco en que, según el libelo, anticipó el resultado favorable de un fallo de la Tercera Sala que aún no era publicado.

La presentación también menciona una transferencia de 65 millones de pesos recibida por Silber el 17 de junio de 2024 desde la sociedad Lagos Asesorías Legales, en el marco de los flujos de dinero derivados de pagos realizados por Codelco al consorcio tras los fallos cuestionados.

Junto con Silber, el CDE amplió la querella contra Harold Pizarro Iturrieta, dueño de la Casa de Cambios Inversiones Suiza Limitada, por lavado de activos. El organismo lo acusa de haber operado la conversión de pagos en efectivo a dólares, fragmentando operaciones para ocultar su origen y sin reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

De acuerdo con la acción judicial, parte de esos fondos —al menos 14.000 dólares— habría llegado a Migueles y Vivanco, quienes los habrían usado para financiar viajes a Argentina y Brasil entre diciembre de 2023 y enero de 2024.