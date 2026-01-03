Caza al círculo de hierro de Maduro: Confirman presencia de Delcy Rodríguez en Venezuela

Tras versiones cruzadas sobre el paradero del círculo de hierro del gobierno de Nicolás Maduro, finalmente se conocieron nuevos antecedentes respecto a los lugares donde se encontrarían, tras los ataques perpetrados por fuerzas militares norteamericanas.

Según fuentes cercanas a la agencia Reuters, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional venezolana, se encontraría en Caracas, sin que hasta ahora haya realizado apariciones públicas.

La multiestatal Telesur, en tanto, confirmó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, segunda autoridad del país, también se encontraría en Venezuela, luego que circularan versiones en medios y redes sociales que se encontraría en Rusia. La información fue confirmada por el canal en su cuenta de X.

Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de “falta absoluta” o “ausencia temporal” del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.

Durante la mañana de este sábado, cabe consignar, Delcy Rodríguez difundió un mensaje de audio a través de la televisión estatal venezolana, en el que exigió al gobierno de Estados Unidos una prueba de vida inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Fue el mismo Presidente Donald Trump, a través de su cuenta en Social Truth, quien exhibió las pruebas de la captura del Maduro al publicar una foto de este con esposas y la vista vendada.