Argentina y Perú cierran fronteras a funcionarios ligados a régimen de Maduro

Los gobiernos de Perú y Argentina anunciaron este domingo medidas migratorias restrictivas contra ciudadanos venezolanos vinculados al régimen chavista, en respuesta al vacío de poder generado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En Perú, el Ministerio del Interior informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, aplicó de inmediato restricciones dirigidas específicamente a personas sancionadas relacionadas con el entorno de Maduro.

La medida busca impedir el ingreso al país y evitar que el territorio peruano sea utilizado para eludir responsabilidades judiciales, enfatizando que se trata de una decisión soberana para proteger el orden interno y la seguridad nacional.

Horas antes, desde Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que la Dirección Nacional de Migraciones, junto a otros organismos estatales, limitará el ingreso de funcionarios del régimen, integrantes de las fuerzas armadas, empresarios afines y personas ya sancionadas por Estados Unidos.

Adorni destacó que la restricción apunta a impedir que “los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior” encuentren acogida en Argentina, cerrando así una posible vía de escape tras los recientes eventos judiciales y políticos en Venezuela.