Codelco nombra a Marta Herrera como nueva gerenta de Ética y Cumplimiento

La cuprífera estatal Codelco anunció este sábado el nombramiento de la abogada Marta Herrera como su nueva gerenta de Ética y Cumplimiento, cargo que asumirá de forma oficial el próximo 12 de febrero, poniendo fin al período interino de Irene Cosentino Catalano.

La designación, informada mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), constituye un “pilar fundamental” del gobierno corporativo de Codelco y “de su compromiso con los más altos estándares éticos, regulatorios y de transparencia, en Chile y a nivel internacional”, informó Codelco a través de un comunicado público.

Herrera posee más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público, donde dirigió áreas jurídicas y unidades especializadas en delitos económicos y corrupción. Además, ha ejercido como académica en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Santiago de Chile, y ocupó la dirección jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

En diciembre de 2022, Herrera fue postulada por el Presidente Gabriel Boric como candidata a Fiscal Nacional, aunque su nominación no prosperó al obtener 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones en el Senado.

Con este nombramiento, Codelco subrayó que “reafirma su compromiso con la ética, la probidad y el cumplimiento como condiciones esenciales para la sostenibilidad del negocio y de su rol como empresa del Estado al servicio del desarrollo de Chile”.