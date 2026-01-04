Corea del Norte condena captura de Maduro en medio de ensayos de lanzamientos de misiles

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte denunció este domingo la operación estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, calificándola como “la más grave violación de la soberanía” de Venezuela.

En un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA, un portavoz de la cancillería norcoreana afirmó que el incidente representa “otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”.

La información fue revelada este domingo, justo cuando Pyongyang realizó varios lanzamientos de misiles balísticos —los primeros del año—, en una prueba que, según fuentes oficiales, ya estaba programada y no guarda relación directa con los eventos en Venezuela.

La carta se hace pública un día después que Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses, en medio de ataques aéreos contra objetivos en Caracas y sus alrededores. Posteriormente, el mandatario fue trasladado en un buque de guerra a Estados Unidos, donde permanece encarcelado en Nueva York a la espera de comparecer ante un juez por cargos que incluyen narcoterrorismo e importación de cocaína.