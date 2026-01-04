Tres incendios forestales activos en el sur: Conaf advierte riesgo por altas temperaturas

Autoridades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reiteraron este domingo los llamados a la prevención ante el riesgo extremo de propagación de incendios, impulsado por altas temperaturas, vientos y baja humedad.

Equipos de brigadistas y unidades de emergencia permanecen desplegados en terreno para combatir tres focos activos en las regiones del sur del país, con el objetivo de contener las llamas y proteger zonas pobladas e infraestructuras cercanas.

En la Región de Los Lagos, el incendio “Los Riscos”, en la comuna de Purranque, afecta aproximadamente 2,5 hectáreas y enfrenta una jornada con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C.

En La Araucanía, el foco “Piedras Blancas” en Lumaco ha consumido cerca de 1,5 hectáreas, con una máxima prevista de 31 °C.

Mientras que en Ñuble, el siniestro “Paso Alejo 2” en Coihueco registra unas 16,73 hectáreas dañadas según estimaciones preliminares, bajo un pronóstico de hasta 30 °C y monitoreo permanente.