“Eterno: 100 años de Colo-Colo” se proyectará en formato autocine gratis en Quilpué

Eterno: 100 años de Colo-Colo en autocine

jueves 22 de enero a las 21:00 horas, en Cenco Mall Belloto

Como antesala de lo que serán las actividades del 18ª Festival del Cine Chileno FECICH, la organización del certamen junto a Cenco Mall, invitan a la comunidad de Quilpué y alrededores a disfrutar de una función especial con la proyección de Eterno: 100 años de Colo-Colo en autocine, bajo un formato inmersivo y familiar bajo las estrellas.

La función se realizará el jueves 22 de enero a las 21:00 horas, en Cenco Mall Belloto (ingreso por Calle V Centenario). La entrada es liberada con inscripción previa en www.fecich.cl

El largometraje es dirigido por Fernando Lavanderos (Sin norte) y recorre la historia de Colo-Colo, el club deportivo más influyente en la historia de Chile. Es la memoria viva de un país, la épica de un club que ha resistido tragedias y vibrado con cada triunfo hasta convertirse en un símbolo de identidad nacional; uniendo generaciones de colocolinos de norte a sur en esta historia única, llena de alegrías, pesares y la emoción de un club que lleva en el corazón a su gente.

Sobre esta iniciativa, Sebastián Cartajena, director artístico de FECICH, comenta: “El autocine es una actividad que hemos venido desarrollando durante el año y ha tenido gran aceptación, por lo que pensamos en generar una antesala previa a nuestro festival con la película más vista del 2025. Creemos que es un documental que va más allá del gusto propio por el equipo o el fútbol. Sin duda, es una gran oportunidad para ver buen cine chileno en familia y en un formato nostálgico”.

Programación FECICH

Spot oficial: https://youtu.be/CK7PRrYutKM

El 18° Festival de Cine Chileno se llevará a cabo entre el sábado 24 y el viernes 30 de enero en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué, con extensión en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. Todas las actividades son abiertas a la comunidad y con entrada liberada.

El festival arrancará el sábado 24 de enero a partir de las 18:30 horas en el Teatro Municipal de Quilpué con la tradicional Alfombra Roja Ciudadana, para luego continuar, a las 19:00 horas con la ceremonia de inauguración, en la que se rendirán diversos homenajes. Y a las 20:00 horas se proyectará la película inaugural La misteriosa mirada del flamenco del director Diego Céspedes, función que contará con los actores Matías Catalan y Paula Dinamarca. La cinta ha sido premiada internacionalmente y nominada a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana.