A los 48 años fallece James Van Der Beek, estrella de “Dawson’s Creek”

James Van Der Beek, el actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión Dawson’s Creek, falleció este miércoles a los 48 años.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram. “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán”, agregó la publicación.

Van Der Beek reveló en noviembre del año pasado que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad. Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en la reunión del proyecto televisivo que lo catapultó a la fama, ‘Dawson’s Creek’.

Van Der Beek fue uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente, pero debido al empeoramiento de su enfermedad, tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek inició su carrera en el circuito Off-Broadway cuando aún era escolar. Su salto a la fama internacional llegó en 1997 con Dawson’s Creek, serie que durante seis temporadas siguió la vida de un grupo de amigos en el ficticio pueblo de Capeside. Allí compartió créditos con Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

“Hay muchas cosas de Dawson que me molestan… Me encantó su vulnerabilidad, pero el resto me pareció un poco molesto”, declaró en el vigésimo aniversario de la serie. “Pero interpretarlo fue un sueño”, reconoció.

El actor forjó una sólida carrera en cine y televisión: obtuvo un premio MTV Movie Award por su papel en Varsity Blues y participó en películas como Jay & Silent Bob Strike Back y The Rules of Attraction. Tras el fin de la serie, retornó al teatro con Rain Dance y acumuló apariciones en exitosas producciones televisivas: Criminal Minds, How I Met Your Mother, One Tree Hill, Mercy, Don’t Trust the B—- in Apt. 23, Friends With Better Lives y What Would Diplo Do, donde encarnó al DJ Diplo.