Senapred declaró alerta roja comunal en Puente Alto
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres detalló que hasta el momento no se han reportado daños a viviendas, ni afectaciones a raíz de la emergencia.
Durante la tarde de este sábado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Puente Alto debido al desarrollo de un incendio forestal cercano a sectores poblados.
De acuerdo a lo informado por Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro “Hacienda El Peñón 2”, ha consumido una superficie preliminar de 1,5 hectáreas y es combatido con tres brigadas, un técnico, un helicóptero y personal de Bomberos.
Senapred detalló que hasta el momento no se han reportado daños a viviendas, ni afectaciones a raíz de la emergencia.
La declaración de alerta roja permite la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento
EN COMBATE Incendio forestal "Hacienda El Peñón 2".
Región Metropolitana, comuna Puente Alto.
▶️ Superficie preliminar: 1 hectárea.
▶️ Recursos: 3 brigadas, 1 técnico, 1 helicóptero, 1 camión cisterna y bomberos. pic.twitter.com/hztP4koua1
— CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) February 21, 2026