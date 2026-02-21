Publicidad
PAÍS

Senapred declaró alerta roja comunal en Puente Alto

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres detalló que hasta el momento no se han reportado daños a viviendas, ni afectaciones a raíz de la emergencia.

Durante la tarde de este sábado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Puente Alto debido al desarrollo de un incendio forestal cercano a sectores poblados.

De acuerdo a lo informado por Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro “Hacienda El Peñón 2”, ha consumido una superficie preliminar de 1,5 hectáreas y es combatido con tres brigadas, un técnico, un helicóptero y personal de Bomberos.

Senapred detalló que hasta el momento no se han reportado daños a viviendas, ni afectaciones a raíz de la emergencia.

La declaración de alerta roja permite la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento

