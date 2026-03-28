Marco Rubio: “Es necesario cambiar el modelo económico en Cuba, es el único camino a seguir”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, manifestó este viernes que “quizá ahora pueda ser el momento” para un cambio político en Cuba y abogó por sustituir a “las personas que están al mando” de la isla.



“Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo”, dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión de ministros de Exteriores del G7.

Ayudar a los cubanos para que “entren en el siglo XXI”

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es hijo de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba “a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento”.

Rubio abogó por ayudar a los cubanos para que “entren en el siglo XXI” y dijo que el sistema comunista en la isla “no tiene ningún sentido”.

“Es triste que el único lugar donde (los cubanos) pueden alcanzar el éxito sea al abandonar su país. Es algo muy triste ver a personas irse por todo el mundo y encontrar el éxito en otros lugares que sí las aceptan. Eso tiene que cambiar”, recalcó.

“Y para que eso cambie, necesitamos cambiar a las personas que están al mando”, agregó.

La crisis en Cuba fue uno de los temas que se abordó en la reunión de ministros de Exteriores del G7, que se celebró entre el jueves y el viernes en la abadía de Vaux-de-Cernay, en las afueras de París, y en la que acudió, como invitado latinoamericano, Brasil.