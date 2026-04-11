PC y gobierno de Kast: “Hay una política muy arrogante (…) bastante autoritaria, inconsulta”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó este sábado el primer mes de mandato del Presidente José Antonio Kast, en el marco del XI Pleno del Comité Central de la agrupación, informó este sábado el diario La Tercera.

Carmona fue consultado por la autocrítica emitida por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Garcia Ruminot, este sábado, instancia en la que atribuyó la caída de la aprobación del gobierno al impacto del alza de los combustibles.

Ante esto, el timonel del PC señaló que el Ejecutivo “está haciendo opciones de mutuo propio, pues parte de toda la hecatombe y la baja que tiene de popularidad el gobierno está más por autogoles y por políticas propias que por definición nuestra”.

Bochorno

“Ninguno de nosotros nos obligó a decir que Chile era un estado en quiebra, ninguno planteó que la ministra de Seguridad tenga un bochorno con una funcionaria de investigaciones, ni que otra ministra tenga una persecución contra una persona que está con un cáncer”, añadió el timonel del PC.

En tanto, Carmona sostuvo que el gobierno debería adoptar una política que convoque a “toda la anchura” y diversidad de partidos para, a su juicio, tener una política que dé respuestas recogiendo todos los intereses y no solo una mirada.

“Yo creo que hay una política muy arrogante, en el fondo de alguna manera bastante autoritaria, inconsulta. Ellos están en el gobierno y deben asumir las consecuencias del daño que le están produciendo a Chile y particularmente a los sectores más sensibles que son las y los trabajadores”, señaló.

Sobre endurecer el tono de la colectividad en cuanto al proyecto de Ley Miscelánea -el que contiene 43 medidas orientadas a la “reactivación económica- Carmona advirtió que estarían alertas.

“Vamos a opinar en mérito de la política que tenga el gobierno y si el gobierno insiste en la ley miscelánea donde quiere pasar gato con liebre, quiere meter la baja de impuestos con un bono a la bencina, vamos a exigir votación separada y vamos a denunciar, por último, la pretensión que esto tiene”, señaló.