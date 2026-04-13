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Carabineros detiene a dos bolivianos tras robar maquinaria utilizada en la construcción de zanjas PAÍS Carabineros

Carabineros detiene a dos bolivianos tras robar maquinaria utilizada en la construcción de zanjas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los sujetos fueron sorprendidos por personal del OS7 de Carabineros en la frontera de Colchane tras sustraer una retroexcavadora usada para construir zanjas del Plan Escudo Fronterizo. Con la máquina habrían cubierto parte del foso para habilitar un paso entre Bolivia y Chile.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Carabineros detuvo a dos ciudadanos bolivianos acusados de robar una retroexcavadora utilizada en la construcción de zanjas en la frontera de Colchane. Según la policía, los sujetos usaron la maquinaria para cubrir el foso y habilitar un paso entre Bolivia y Chile. El operativo se enmarca en el Plan Escudo Fronterizo.
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Carabineros detuvo a dos ciudadanos bolivianos acusados de sustraer una retroexcavadora utilizada en la construcción de zanjas en la frontera de Colchane, en la Región de Tarapacá.

El procedimiento fue realizado por personal del OS7 de Carabineros de Iquique, quienes detectaron el robo de la maquinaria y lograron interceptar a los sujetos involucrados.

Según antecedentes policiales, los detenidos habrían utilizado la retroexcavadora para cubrir parte del foso que se construye en la zona fronteriza, con el objetivo de habilitar un paso entre Bolivia y Chile.

La maquinaria sustraída era utilizada por las Fuerzas Armadas en el marco de las obras implementadas por el Gobierno para reforzar el control fronterizo.

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Estas intervenciones forman parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa impulsada por la actual administración que contempla diversas medidas para enfrentar la migración irregular.

Entre ellas se incluye la construcción de zanjas en sectores de pasos no habilitados, el despliegue de personal militar y policial en la zona y el endurecimiento de sanciones asociadas al ingreso irregular al país.

Los dos sujetos detenidos quedaron a disposición de la justicia por el delito de contrabando de vehículo, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo la sustracción de la maquinaria.

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