Carabineros detiene a dos bolivianos tras robar maquinaria utilizada en la construcción de zanjas

Carabineros detuvo a dos ciudadanos bolivianos acusados de sustraer una retroexcavadora utilizada en la construcción de zanjas en la frontera de Colchane, en la Región de Tarapacá.

El procedimiento fue realizado por personal del OS7 de Carabineros de Iquique, quienes detectaron el robo de la maquinaria y lograron interceptar a los sujetos involucrados.

Según antecedentes policiales, los detenidos habrían utilizado la retroexcavadora para cubrir parte del foso que se construye en la zona fronteriza, con el objetivo de habilitar un paso entre Bolivia y Chile.

La maquinaria sustraída era utilizada por las Fuerzas Armadas en el marco de las obras implementadas por el Gobierno para reforzar el control fronterizo.

Estas intervenciones forman parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa impulsada por la actual administración que contempla diversas medidas para enfrentar la migración irregular.

Entre ellas se incluye la construcción de zanjas en sectores de pasos no habilitados, el despliegue de personal militar y policial en la zona y el endurecimiento de sanciones asociadas al ingreso irregular al país.

Los dos sujetos detenidos quedaron a disposición de la justicia por el delito de contrabando de vehículo, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo la sustracción de la maquinaria.

Carabineros de la Sección O.S.7 Iquique en la comuna de #Colchane 📍🚨 logra la detención de dos personas Bolivianas por Contrabando de Vehículo quienes utilizaban una maquinaria para cubrir las zanjas y habilitar pasos en la frontera de nuestro país 🇨🇱#CarabinerosdelCentenario pic.twitter.com/WZ6YCaGXgY — Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) April 13, 2026