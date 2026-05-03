Tabilo vence a Zizou Bergs y corona un nuevo triunfo en el Challenger de Aix-en-Provence

Alejandro Tabilo coronó nuevamente un triunfo en el Challenger de Aix-en-Provence y obtuvo su primer título del año. Lo hizo tras vencer al belga Zizou Bergs, por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, en dos horas y 18 minutos.

El tenista chileno consiguió este domingo su primer trofeo del 2026, tras haber perdido dos finales (Challenger de Concepción y ATP 500 de Río de Janeiro). Además, logró su séptimo título de la categoría en Aix-en-Provence como escenario, certamen que también obtuvo en 2024.



Todo concluyó en un decisivo tercer set, donde Tabilo tomó rápida ventaja con su servicio y un inmediato quiebre para el 2-0 transitorio. Diferencia que se mantuvo hasta el final, hasta un segundo match point, tras el cual el chileno pudo festejar un nuevo trofeo. Con el título, el “Jano” queda en el puesto 35 del ranking mundial y lucha por ser sembrado en Roland Garros.



Cabe recordar que su rival belga, Zizou Bergs, protagonizó un polémico episodio frente a Christian Garin, luego de embestirlo en un cambio de lado en la Copa Davis 2025. Tras el incidente el nacional no quiso continuar, por lo que Chile quedó descalificado por no retomar el partido.