Código promocional 1win Chile “WINVIPCL”: 500% extra + 500 giros gratis

El código promocional 1win WINVIPCL permite acceder a un paquete de bienvenida de hasta 500% en los cuatro primeros depósitos + 500 giros gratis con una cuenta en CLP, además de un bono específico para casino. Si prefieres utilizar criptomonedas, el bono 1win del 500% mejora su porcentaje y alcanza hasta el 600% + 500 giros gratis.

¿Quieres saber cómo activarlo? ¡Léenos!

Cuál es el código promocional 1win y quién puede usarlo

El código promocional 1win es WINVIPCL y está dirigido a nuevos usuarios mayores de 18 años. Debes introducirlo durante el registro, antes de completar la creación de la cuenta.

Tal y como se detalla en esta guía sobre el código promocional 1win, es importante elegir correctamente la moneda: una cuenta en CLP u otra divisa convencional permite acceder a las promociones fiat, mientras que las cuentas en criptomonedas tienen ofertas específicas.

Tras registrarte, entra en «Bonos», estudia las condiciones de cada promoción y activa la que quieras utilizar.

Qué consigo con el código promocional 1win en Chile

El código promocional 1win da acceso a distintos incentivos según el tipo de cuenta y producto elegido. La oferta principal alcanza hasta un 500% con CLP y otras monedas convencionales, mientras que las cuentas en criptomonedas pueden llegar al 600%.

También hay recompensas específicas para los nuevos usuarios de casino, así como giros gratis u otras promociones temporales en deportes para los usuarios ya registrados.

Oferta Detalle Código Bono deportivo Hasta 500% en cuatro depósitos con cuenta en CLP; hasta 600% con criptomonedas WINVIPCL Casino y giros gratis Hasta 500 giros gratis repartidos entre los cuatro primeros depósitos WINVIPCL Primer bono de casino 100% hasta $480.000 CLP , depósito mínimo de $3.300 CLP y rollover x30 WINVIPCL Otras promociones Pago anticipado 1:0, bono de hasta el 15% en combinadas y torneos cripto con hasta USDT 200.000 en premios WINVIPCL

Qué ofrece y cómo liberar el bono deportivo 1win para Chile en saldo real

Si has elegido el paquete deportivo, recuerda que aumenta el porcentaje promocional con cada uno de los cuatro primeros depósitos. El total alcanza el 500% con una cuenta en CLP y sube hasta el 600% si utilizas criptomonedas:

Depósito Fiat / CLP Cripto 1.º 100% 130% 2.º 120% 140% 3.º 130% 160% 4.º 150% 170% Total 500% 600%

La liberación del bono funciona de forma progresiva. Para transferir saldo promocional a tu saldo principal debes realizar apuestas simples con dinero real a cuota 3,00 o superior. Cuando una apuesta resulta ganadora, se libera un importe equivalente al 5% de la cantidad apostada.

Por ejemplo, una apuesta ganadora de $20.000 CLP permite trasladar $1.000 CLP desde el saldo de bono al principal. El proceso se repite hasta liberar el saldo promocional disponible.

Además, existe un bono independiente para combinadas: desde 5 selecciones con cuota 1,25 o superior, 1win añade entre un 7% y un 15% a las ganancias según el número de pronósticos válidos.

Bono de casino 1win y hasta 500 giros gratis

El casino combina porcentajes sobre los cuatro primeros depósitos con un total de 500 giros gratis. Con una cuenta en CLP, la distribución es:

1.er depósito: 100% + 70 giros gratis.

2.º depósito: 120% + 100 giros gratis.

3.er depósito: 130% + 150 giros gratis.

4.º depósito: 150% + 180 giros gratis.

En el primer tramo, 1win exige un depósito mínimo de $3.300 CLP, permite obtener hasta $480.000 CLP de bono y aplica un rollover x30. Los giros gratis se habilitan después de utilizar el bono porcentual correspondiente.

Cómo activar “ WINVIPCL” y reclamar los bonos de 1win

Para utilizar el 1win bonus code y asociar correctamente las promociones a tu cuenta, sigue estos pasos:

Entra en 1win y pulsa «Registro» . Selecciona la moneda de la cuenta desde el desplegable situado en la parte superior del formulario. Elige CLP u otra divisa convencional para las promociones fiat, o una criptomoneda si quieres optar al paquete de hasta el 600%. Introduce tu número de teléfono, correo electrónico y contraseña . Pulsa «Añadir código promocional» para desplegar el campo correspondiente e introduce WINVIPCL . Acepta las condiciones y pulsa «Registrarse» para crear la cuenta. Una vez dentro, entra en «Bonos» , abre la tarjeta de la promoción que quieras reclamar, revisa sus requisitos y pulsa «Recibir» cuando aparezca esa opción.

No todos los bonos se conceden automáticamente ni comparten los mismos requisitos. Revisa siempre la tarjeta del tramo correspondiente. Los giros gratis se habilitan después de utilizar el bono porcentual asociado.

Lo mejor y lo menos favorable del bono 1win

El código promocional 1win destaca por la cantidad y variedad de recompensas disponibles, aunque su funcionamiento exige prestar más atención a las condiciones que en una promoción de un único depósito.

Ventajas Desventajas Permite elegir entre una cuenta convencional o cripto Para acceder al paquete completo necesitas realizar 4 depósitos Incluye 500 giros gratis además del bono porcentual Los giros se entregan de forma escalonada Primer bono de casino accesible desde $3.300 CLP El primer bono de casino exige un rollover x30 Amplia variedad de promociones deportivas, casino y cripto más allá del bono de bienvenida Algunas de estas promociones están disponibles por tiempo limitado y puedes perdértelas Torneos y programa de fidelidad con recompensas adicionales El VIP Club 1win exige un volumen de apuestas bastante elevado para alcanzar los mejores niveles

1win frente a otros bonos disponibles en Chile

En el ranking de casas de apuestas chilenas, 1win destaca por combinar un paquete escalonado con una ventaja específica para quienes apuestan con criptomonedas. Frente a propuestas como la promoción de bet365 o el código promocional Novibet, su rasgo diferencial es poder elevar la bonificación acumulada del 500% al 600% según la moneda elegida.

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia 1win Hasta 500% con fiat o 600% con cripto + 500 giros gratis Mayor porcentaje con criptomonedas bet365 100% hasta USD 30 en créditos de apuesta Bono compacto y directo Coolbet Deportes: 100% hasta $300.000 CLP + $15.000 en apuesta gratis / Casino: 100% hasta $300.000 CLP + 50 giros gratis Exige elegir entre deportes o casino Betano $200.000 CLP extras + $20.000 en freebet + $5.000 CLP sin depósito tras verificar el correo Bono sin depósito Betano

El código Betano añade así un enfoque muy distinto al de 1win: mientras uno ofrece una recompensa inmediata, 1win reparte el incentivo entre varios depósitos y aumenta el porcentaje para cuentas cripto.

1win app para Android, iOS y Windows

La 1win app cuenta con versiones para Android e iOS, por lo que no se limita a una web adaptada al celular. El operador ofrece además una aplicación específica para Windows, con acceso directo a su plataforma desde el computador.

Desde las aplicaciones móviles puedes acceder a las apuestas deportivas y los juegos de casinos online, así como gestionar tu cuenta y la sección «Bonos», donde se muestran las promociones disponibles y sus condiciones.

1win anuncia además una recompensa de 200 points por instalar la aplicación, que se acumulan en el programa de puntos y pueden canjearse por saldo real al alcanzar el mínimo exigido.

Métodos de pago de 1win Chile: fiat y criptomonedas

1win Chile admite numerosos métodos de depósito en pesos chilenos, con límites que varían considerablemente según la alternativa utilizada:

Método Mínimo Máximo Webpay Plus $1.000 CLP $4.500.000 CLP Visa / Mastercard $1.000 CLP $4.500.000 CLP MACH $1.000 CLP $4.000.000 CLP Onepay $1.000 CLP $4.500.000 CLP Transferencia bancaria $5.000 CLP $6.000.000 CLP Etpay $5.000 CLP $5.000.000 CLP Cleo $5.000 CLP $1.000.000 CLP AstroPay $5.000 CLP $6.400.000 CLP Pago46 $30.000 CLP $4.000.000 CLP Airtm $4.325 CLP $1.000.000 CLP Webpay $5.000 CLP $6.000.000 CLP Floid $5.000 CLP $5.000.000 CLP

La plataforma muestra además alternativas como Fintoc. Si ya tienes criptomonedas, puedes depositarlas directamente en tu cuenta de 1win utilizando activos como USDT, BTC, ETH, SOL, TON, USDC, BNB, TRX o XRP, entre otros. El importe mínimo depende del activo y de la red seleccionada: en el caso de USDT a través de TRC-20, la plataforma muestra actualmente un mínimo de 5 USDT.

Si no tienes criptomonedas, 1win ofrece también la posibilidad de comprarlas mediante Changelly antes de depositarlas. En esta opción, los importes mostrados actualmente van de aproximadamente $24.000 a $9.000.000 CLP.

1win en Chile, Brasil y Argentina: bonos y promociones

1win es una plataforma internacional que combina apuestas deportivas y juegos de casino, aunque sus promociones y condiciones cambian según el país. Si estás comparando bonos de apuestas en Latinoamérica, conviene revisar tanto el importe del bono como los requisitos y la situación legal del operador.

País Bono Chile 🇨🇱 Hasta 500% de bienvenida en cuatro depósitos + 500 giros gratis, según la oferta publicada Argentina 🇦🇷 100% hasta $600.000 ARS + 70 giros gratis, según la guía de casino Brasil 🇧🇷 Promociones anunciadas anteriormente, hoy está entre los casinos sin verificación

Aunque 1win anuncia bonos elevados, en Argentina no cuenta con una licencia provincial verificada y, en Brasil, la normativa vigente impide acceder a casas de apuestas legales en Brasil. Antes de elegir una plataforma de casino o apuestas deportivas, es importante comprobar su autorización local y las condiciones de retiro

¿1win es confiable? Licencia, dominio y situación en Chile

Si te preguntas si 1win es confiable, el operador pertenece a 1Win N.V., compañía registrada en Curazao con el número 147039. Su licencia OGL/2024/587/0621 está activa desde el 26 de marzo de 2025 y reconoce 1win.pro como dominio autorizado.

Esta licencia internacional, sin embargo, no equivale a una autorización específica para operar en Chile. El Boletín 14.838-03 continúa en segundo trámite constitucional y su discusión particular comenzó el 27 de octubre de 2026. Si quieres comparar 1win con otras casas de apuestas en Chile, revisa ese listado.

Juego responsable en 1win Chile

Un porcentaje promocional elevado no reduce el riesgo de perder dinero. Si utilizas un código 1win, fija de antemano cuánto puedes gastar, evita nuevos depósitos para recuperar pérdidas y haz pausas frecuentes. Usa los límites y herramientas de control disponibles y, si el juego deja de ser entretenimiento, detente y busca ayuda especializada. Solo para mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional 1win

¿Cuál es el código promocional 1win?

El código promocional 1win es WINVIPCL y debes introducirlo durante el registro mediante la opción «Añadir código promocional».

¿El bono de 1win es del 500% o del 600%?

Depende de la moneda elegida. Las cuentas fiat pueden recibir hasta 500%, mientras las cuentas en criptomonedas alcanzan hasta 600%.

¿Cuántos giros gratis ofrece 1win?

Hasta 500 giros gratis, distribuidos en 70, 100, 150 y 180 giros entre los cuatro depósitos.

¿Cómo se libera el bono deportivo?

Mediante apuestas simples ganadoras a cuota 3,00 o superior. Cada una permite transferir al saldo principal un importe equivalente al 5% de la apuesta.

¿Qué pasa si el código promocional 1win no funciona?

Revisa WINVIPCL, la moneda seleccionada, los requisitos de la promoción y que la cuenta sea nueva. Si persiste el problema, contacta con soporte.