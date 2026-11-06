Camioneros de San Antonio deponen paro tras lograr reajuste de 8% en tarifas de transporte

Los camioneros independientes de San Antonio pusieron fin este viernes al paro que mantenían en los almacenes extraportuarios de la región de Valparaíso, luego de alcanzar un acuerdo con las empresas generadoras de carga que establece un reajuste de 8% en las tarifas de transporte y nuevas condiciones para los contratos del sector.

Tras nueve días de paralización, los transportistas comenzaron a desbloquear los depósitos y permitir nuevamente el acceso a los recintos extraportuarios, según informó Radio Bío Bío. La movilización respondía al aumento de los costos operacionales, especialmente del combustible, y a las demandas por mejores condiciones de pago.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, calificó el acuerdo como “bastante beneficioso” y destacó que responde a tres de las principales aspiraciones de los camioneros: mejores tarifas, acceso directo a contratos y un mecanismo objetivo para actualizar los valores del transporte.

Reajuste de tarifas y nuevas condiciones

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que los transportistas independientes podrán participar como oferentes en los contratos que mantienen las empresas generadoras de carga, abriendo la posibilidad de establecer relaciones comerciales directas y reducir la intermediación.

Además, se estableció que las tarifas se actualizarán mediante un mecanismo basado en el Índice de Costos del Transporte (ICT) y las variaciones del precio del diésel.

“Es un polinomio objetivo que determina el INE día a día”, explicó Millones, quien sostuvo que el mecanismo permitirá incorporar la evolución de los costos operacionales a los valores cobrados por los transportistas.

El Gobierno también anunció un instrumento de financiamiento de Corfo, con créditos de entre 2.000 y 14.000 UF destinados a pequeñas empresas de transporte. Los recursos podrán utilizarse para capital de trabajo y renovación de equipos, entre otras necesidades.

Impacto en las exportaciones

La paralización había generado preocupación en el sector exportador, particularmente por su coincidencia con el inicio de la temporada de envíos de fruta fresca.

El conflicto afectó las operaciones logísticas vinculadas al puerto de San Antonio. Esta semana, incluso, el primer buque del servicio Cherry Express, destinado al transporte de cerezas, debió modificar su operación y zarpar desde Valparaíso.

Como parte de las medidas anunciadas, también se acordó con la empresa portuaria implementar un sistema de enrolamiento de camiones, que impedirá el ingreso al puerto de vehículos que no estén previamente registrados.

Con el levantamiento de los bloqueos, comienza la normalización de las operaciones en los depósitos extraportuarios, luego de una movilización que tensionó la cadena logística del principal puerto de la zona central.