Fiscalía investigará a comité de jueces por delitos en rebajas de condenas a abusadores

Un nuevo frente judicial se abrió en la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos graves, entre ellas violadores y abusadores sexuales de menores de edad. Esta vez, una denuncia apunta directamente al comité encargado de evaluar los beneficios, instancia integrada por magistrados y otros profesionales.

Según reportó BioBioChile, la acción fue presentada este jueves por la Fundación Fuerza Ciudadana y quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte, que deberá investigar la comisión del delito de prevaricación judicial.

La denuncia, que hasta ahora no se conocía públicamente, está acompañada de 14 resoluciones de distintas Cortes de Apelaciones del país y de la Corte Suprema, antecedentes con los que la fundación busca que se examine la actuación del comité en la evaluación de las rebajas de penas.

La presentación abre una nueva línea de investigación en un caso que ya mantiene bajo cuestionamiento al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por los beneficios concedidos a condenados por delitos de alta gravedad.

El comité de rebajas de condenas está integrado por profesionales del ámbito judicial y técnico. En las jurisdicciones de Santiago y San Miguel, su composición contempla a un ministro de Corte, siete jueces con competencia criminal, dos abogados y dos peritos: un psicólogo y un asistente social.

La denuncia apunta a establecer si las actuaciones de esta instancia, en relación con las resoluciones acompañadas, constituyeron decisiones contrarias a derecho y si se configuran los elementos necesarios para acreditar un eventual delito.

El procedimiento de reducción de condenas contempla distintas etapas. Primero, la comisión realiza una evaluación técnica de los antecedentes de los condenados y de los requisitos para acceder al beneficio.

Posteriormente, corresponde al Ministerio de Justicia dictar la resolución administrativa que formaliza la rebaja de la pena.

Esta distinción resulta relevante para las investigaciones, ya que permite diferenciar las actuaciones del comité evaluador de las decisiones administrativas adoptadas por la cartera encabezada por Rabat.

De esta manera, la Fiscalía deberá examinar los criterios utilizados por los integrantes del comité, mientras una causa paralela aborda la actuación del ministro de Justicia en la controversia.

La nueva denuncia se conoce, además, en medio de las diligencias de Contraloría en el Ministerio de Justicia para revisar las rebajas de condenas, ampliando las instancias que examinan los procedimientos utilizados para conceder estos beneficios.