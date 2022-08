“Exigimos a la administración enmendar el rumbo”: Universidad de Chile realizó dura crítica a la gestión de Azul Azul

El club Universidad de Chile vive una de las peores crisis de su historia. El cuadro azul ha estado durante tres temporadas luchando por permanecer en la Primera División, pasando por diversos problemas internos durante estos años. Ante esto, la casa de estudios manifestó la disconformidad por la gestión de Azul Azul y exigió a los controladores enmendar el rumbo en la administración.

Los representantes de la casa de estudios en el directorio del club, Carolina Coppo y Andrés Weintraub, han manifestado que están “disconformes con la manera en que se administra y gestiona la concesionaria por parte de sus actuales controladores”.

Desde la casa de estudios se refirieron a los posibles vínculos con representantes de jugadores y dirigentes de otros clubes, indicando que esta situación “pone en cuestión la transparencia y probidad, valores que no condicen con los valores y principios que inspiran el actuar de Universidad de Chile”.

Ante esto, la institución educacional sostuvo que “exigimos a la administración enmendar el rumbo, dar a conocer el plan estratégico y reconsiderar la forma en que se toman decisiones al interior del Club para así recomponer las confianzas y el debido respeto que debe existir entre los miembros de un club como la U”,

También agregaron que las diferencias no se reducen “solo a objetivos del fondo de inversión que es propietario, el cual no parece estar comprometido con la historia y tradición de la U, sino que también se extienden a otros aspectos, en particular al proceso de toma de decisiones y la relación y comunicación del Club con la hinchada”.

Ante toda la problemática que aqueja el club, la casa de estudios propone una “mayor discusión en el directorio, así como votación respecto a diferentes temas relacionados con la operación y la gestión deportiva”

Añadiendo que “la toma de resoluciones por parte de una sola persona o cúpula que no formula propuestas alternativas, no discute y en consecuencia no reflexiona, conduce muchas veces a decisiones erradas. Lo anterior se demuestra en una mala gestión cuyos resultados están a la vista”.