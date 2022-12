Periodista argentina no reconoce a Claudio Borghi en Qatar 2022: las redes hablan de ninguneo al 'Bichi'

Una periodista argentina vivió un incómodo momento en Qatar 2022 cuando se encontraba realizando un despacho para el Canal Todo Noticias (TN).

La reportera, Dominique Metzger, estaba buscando hinchas para entrevistarlos, cuando se encontró con el comentarista deportivo y campeón del mundo en México 1986, Claudio Borghi, pero para sorpresas de los televidentes, ella no lo reconoció.

Metzger le consultó al 'Bichi': "¿No estás emocionado por Argentina?", a lo que el exfutbolista le respondió: "Sí, estoy contento, pero yo vengo a trabajar no como hincha".

A señalar que Borghi se encuentra trabajando para la cadena estadounidense Telemundo durante el Mundial de Qatar 2022.

La nota continúo sin que la reportera se haya dado cuenta con quien estaba hablando. Al finalizar el despacho, Metzger se despidió de sus colegas de forma natural, como si se tratase de un hincha más.

Vergüenza de la reportera

Al momento de irse Borghi, sus colegas le indicaron a la reportera que se trataba de un campeón del mundo y figura del fútbol argentino. "Chicos, no me hagan esto, yo no puedo", señaló al respecto Metzger.







Video vía Twitter: @AgenciaElVigia