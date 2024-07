Francisca Garrido, estudiante U. de Chile y voluntariado: “somos la cara visible de los JJ.OO”

Este viernes 26 de julio se realizará la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Un evento inaugural que por primera vez se hará fuera de un estadio y que contará con un desfile por el río Sena en el que se mostrará de manera visual parte de la historia y arquitectura parisina.

El mega evento deportivo que se lleva a cabo cada cuatro años, congregará a más de 10 mil deportistas de los cinco continentes, donde competirán en 32 disciplinas que tendrán lugar en 11 recintos deportivos diferentes: desde la Torre Eiffel hasta las playas de Teahupo’o, en la Polinesia Francesa.

Un gran despliegue que contará con el apoyo de más de 45.000 personas que son parte del Programa de Voluntarios París 2024, los encargados y encargadas de asistir al público y garantizar una experiencia excepcional para todos los involucrados en los Juegos.

Francisca Garrido, estudiante de Psicología y seleccionada nacional de Triatlón, formará parte de este programa. Tras una buena experiencia como voluntaria en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, quiso participar nuevamente en un evento similar, pero de mayor alcance.

– ¿Qué te motivó a postular y cómo fue el proceso del Programa de Voluntariado de París 2024?

– “Siempre he estado súper interesada en el deporte, lo practico desde los 6 años y es algo que me encanta, me gusta mucho. La postulación fue hace un año y medio. Había que postular con bastante tiempo. Me hicieron muchas preguntas relacionadas con la personalidad, tuve que escribir un ensayo sobre las motivaciones y con eso, los organizadores deciden en qué puesto te ponen”.

– ¿Cuáles serán tus funciones?

– “Estoy encargada de atención al público. Somos la cara visible de los Juegos, tenemos que darle una buena experiencia a los y las asistentes. Ojalá ser un aporte para que todos disfrutemos del evento”.

– ¿Cuán importante es esta experiencia para tu carrera profesional?

– “Creo que será una experiencia maravillosa. Me va a ayudar bastante para mi futura profesión. De hecho, me gustaría dedicarme a la psicología deportiva y siento que participar en estos eventos es súper enriquecedor”.

– ¿Qué expectativas tienes de París 2024?

– “Espero ganar mucho conocimiento. Las expectativas son altas, ya que es un gran evento. Quiero ojalá aprender lo más que pueda y pasarla bien. Con la experiencia de Santiago 2023 quedé maravillada. Conocer gente de distintas culturas fue una experiencia muy bacán. Además, quiero aprovechar de ver las competencias y a los deportistas chilenos”.