Un Messi inspirado lidera la remontada del Inter de Miami ante Oporto en el Mundial de Clubes

El Inter de Miami logró una remontada histórica ante el Oporto (2-1) en su segunda presentación del Mundial de Clubes 2025. Lionel Messi, con un golpe de falta magistral, selló la victoria que acerca a las Garzas a la siguiente fase del torneo. El equipo de Javier Mascherano mostró carácter para superar un inicio adverso y capitalizar los errores defensivos de un rival que no supo sostener su ventaja inicial.

El Oporto se adelantó temprano en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta gracias a un penal convertido por el español Samu Aghehowa al minuto 8, tras una falta de Noah Allen sobre João Mário sancionada por el VAR. Sin embargo, los portugueses, aunque dominaron largos tramos del primer tiempo, no lograron ampliar su ventaja. Inter Miami, con un Messi inspirado, comenzó a tejer su remontada en la segunda mitad.

Apenas iniciado el complemento, Telasco Segovia emparejó el marcador con una espectacular volea tras un centro de Marcelo Weigandt (47’).

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/pVEsWYB4if

46′ GOLAZO ALERT! 😱 Segovia with a BEAUTY of a finish to put @InterMiamiCF back into the game!

La igualdad duró poco: siete minutos después, Messi aprovechó una falta en los linderos del área para ejecutar un zurdazo impecable que se coló en la escuadra (54’). El gol, su número 50 con la camiseta del Inter Miami, desató el júbilo en el estadio y consolidó su leyenda como decidor en momentos clave: el argentino se convirtió en el primer futbolista en intervenir en 1250 goles (865 tantos y 385 asistencias).

53′ ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐

Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025