Tuvieron que pasar 8 meses para que La Roja volviera a ganar: derrotó 2 a 1 a Perúi

La Roja rompió una racha de ocho meses sin triunfos y se impuso 2-1 ante Perú en un amistoso internacional jugado en el Estadio Bicentenario de La Florida. El equipo dirigido por Sebastián Miranda consiguió una victoria agónica tras un largo periodo marcado por derrotas y empates en las Clasificatorias.

El primer gol llegó a los 40 minutos, cuando César Inga superó en velocidad a Fabián Hormazábal y definió con un tiro curvado que venció al arquero Lawrence Vigouroux, dejando a los visitantes en ventaja al descanso.

En el complemento, Chile reaccionó con intensidad y generó varias ocasiones, incluyendo dos remates en los palos. A los 64′, Ben Brereton Díaz empujó el balón en el área chica para igualar el marcador, devolviendo la confianza al cuadro nacional.

El cierre fue dramático: cuando el partido parecía terminar en empate, un centro de Maximiliano Gutiérrez provocó el autogol de Matías Lazo (90+3′), que selló el festejo nacional.

Con este resultado, Chile cortó una seguidilla de seis partidos sin ganar —incluidas derrotas ante Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil— y volvió a celebrar por primera vez desde el 6-1 ante Panamá en febrero.