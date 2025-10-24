La U logra un empate agónico ante Lanús y deja abierta la semifinal de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile protagonizó una remontada épica en el estadio Nacional al empatar 2-2 frente a Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez, que caía por dos goles en apenas tres minutos, no se rindió y terminó sellando la igualdad en el último suspiro del partido.

El encuentro comenzó con intensidad en Ñuñoa. La U buscó imponer su ritmo y mantener la posesión, mientras el conjunto argentino, sólido y con oficio, esperaba su oportunidad. Pese al dominio inicial azul, el marcador se abrió por errores propios. A los 25’, Rodrigo Castillo aprovechó una pérdida en la salida para batir con clase a Gabriel Castellón, y tres minutos después el propio delantero marcó el segundo tras un centro rasante de Eduardo Salvio.

Los dos golpes dejaron atónito al Nacional, pero el local reaccionó. En los minutos finales del primer tiempo, los azules tuvieron cuatro llegadas claras que no pudieron concretar. El impulso continuó en el complemento, con una U más agresiva y decidida a revertir la historia.

A los 62’, Lucas Di Yorio apareció para descontar tras un rebote del portero Nahuel Losada, devolviendo la esperanza al público. El elenco chileno siguió empujando: Javier Altamirano estrelló un remate en el palo (66’) y Fabián Hormazábal obligó a una gran intervención del meta visitante (81’).

El dramatismo se apoderó de los descuentos. Cuando el reloj marcaba 90+9’, el árbitro Anderson Daronco sancionó penal por mano en el área. En medio de la tensión, Charles Aránguiz ejecutó con frialdad y sentenció el 2-2 definitivo, desatando la euforia de los más de 40 mil hinchas presentes.

El resultado deja abierta la llave para la revancha del próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús, donde la U buscará el paso a la final continental. Antes, el cuadro azul deberá enfrentar un nuevo desafío local: el clásico universitario ante Católica este domingo, un duelo que pondrá a prueba su temple en plena semana decisiva.