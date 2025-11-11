Fuera por diferencia de gol: pese a triunfo, La Roja Sub 17 es eliminada del Mundial de Qatar

La Selección Chilena Sub 17 se despidió del Mundial de Qatar 2025 pese a cerrar la fase de grupos con una victoria ante Canadá. El equipo dirigido por Sebastián Miranda ganó por 2-1 en el Aspire Zone de Doha, pero el resultado en el otro partido del grupo —el inesperado 1-0 de Uganda sobre Francia— selló la eliminación nacional por diferencia de gol.

El Grupo K terminó con los cuatro equipos igualados con cuatro puntos, pero la diferencia de goles definió el orden: Francia (+1) y Uganda (0) avanzaron a dieciseisavos; Canadá (0) quedó tercera; y Chile, con -1, última.

Durante el torneo, la Roja cayó 0-2 ante Francia en su debut y luego empató 1-1 con Uganda, en un duelo donde Bruno Torres abrió la cuenta y Derick Ssozi igualó en el descuento. En su despedida ante Canadá, los chilenos lograron un triunfo que no bastó para seguir en carrera.

Con un saldo de una victoria, un empate y una derrota, la selección juvenil quedó fuera del Mundial en primera ronda, pese a mostrar una mejoría en su último encuentro y terminar con los mismos puntos que sus rivales.