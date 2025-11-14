Crece la lista de clasificados al Mundial 2026 con selecciones que dieron la sorpresa

Francia se convirtió este jueves en la vigésima novena selección clasificada al Mundial de 2026 tras imponerse con autoridad a Ucrania por 4-0 en París. Con dos goles de Kylian Mbappé, más anotaciones de Michael Olise y Hugo Ekitiké, la vigente subcampeona del mundo aseguró el primer lugar del Grupo D y selló su presencia en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Junto con Inglaterra, ganador del Mundial de 1966 y que venció a Serbia, son hasta ahora los únicos europeos con cupo confirmado.

En contraste, Italia evitó una caída estrepitosa en Moldavia con dos goles en los minutos finales (0-2), un alivio que solo posterga la repesca del conjunto dirigido por Gennaro Gattuso y confirma la casi segura clasificación de Noruega.

Portugal, en tanto, sufrió un duro traspié al caer 2-0 ante Irlanda, en un partido marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo, quien no podrá jugar el crucial duelo ante Armenia que definirá si el equipo de Roberto Martínez accede directamente al Mundial.

En el panorama africano, la sorpresa llegó desde la República Democrática del Congo: con un agónico gol del defensa Chancel Mbemba, venció a Camerún y avanzó a la final del domingo frente a Nigeria, duelo que otorgará un cupo a la repesca internacional que reparte los últimos dos boletos de la zona para la cita planetaria.

Con los resultados de esta jornada, los clasificados hasta ahora son: