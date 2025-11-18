La Roja despide 2025 con amistoso frente a Perú: todo lo que necesitas saber del partido

La Selección Chilena enfrenta este martes su último desafío del año en un amistoso frente a Perú, programado a las 14:00 horas en el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.

El encuentro llega en medio de un escenario abierto para el entrenador Nicolás Córdova, quien no descartó que este cruce pueda ser el cierre de su proceso al mando de La Roja adulta. “El tiempo dirá si hemos hecho un trabajo correcto o no”, señaló al ser consultado por su continuidad.

El técnico presentaría una oncena inicial compuesta por Thomas Gillier; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola y Javier Altamirano; además de Darío Osorio, Ben Brereton Díaz y Lucas Cepeda para esta nueva edición del Clásico del Pacífico.

El partido también ofrece una oportunidad para evaluar alternativas de cara al ciclo clasificatorio, especialmente después de un año irregular en resultados y funcionamiento.

En la vereda rival, Perú alinearía a Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés y Marcos López; Jesús Prettel, Piero Quispe y Jesús Castillo; junto a Kenji Cabrera, Jhonny Vidales y Álex Valera. Los dirigidos por Jorge Fossati buscarán cerrar su temporada con una victoria ante un rival históricamente competitivo en estos cruces.

El amistoso será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión y ESPN. En plataformas digitales, el encuentro estará disponible en Disney+ y en los servicios online de Chilevisión mediante su sitio web y la app MiCHV.