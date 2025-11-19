La locura futbolística que planea la Conmebol para las próximas eliminatorias

La Conmebol evalúa un giro drástico para las próximas clasificatorias sudamericanas, con miras al Mundial de 2030.

Según reveló GloboEsporte, el organismo busca implementar una Liga de Naciones propia, emulando el modelo europeo, en la que las Eliminatorias se transformen en un torneo con trofeo y premios económicos para incentivar la competitividad entre selecciones.

La propuesta mantiene el sistema de liguilla de todos contra todos en dos rondas, replicando el formato actual, pero enmarcado en una competencia con identidad propia. Sin embargo, el medio brasileño advirtió dos obstáculos centrales: preservar los nueve partidos como local por cada federación —clave para los ingresos de las asociaciones— y definir qué rol tendrán Argentina, Paraguay y Uruguay, clasificados automáticamente como anfitriones junto a España, Marruecos y Portugal.

GloboEsporte plantea que una de las soluciones sería seguir el modelo aplicado para el Mundial Femenino 2027, cuya “Liga de Naciones Conmebol” se disputa como liga de nueve equipos, excluyendo a Brasil por su condición de sede. En este caso, el torneo masculino sería de “mayor envergadura”, con el mismo calendario de las clasificatorias tradicionales, pero con disputa de título y premios en metálico.

El reporte sostiene que las federaciones presionan para mantener los actuales nueve encuentros de local, debido a la recaudación que generan.

Además, señala que “la Conmebol seguirá intentando convencer a la FIFA de que amplíe el Mundial de 2030 a 64 equipos”, una propuesta que enfrenta resistencia incluso entre dirigentes sudamericanos, quienes temen que ese aumento “acabaría con las eliminatorias y sus nueve partidos de ascenso”.