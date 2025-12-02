Liga de Naciones: gol de Yanara Aedo mantiene a Chile en carrera por el Mundial 2027

La Roja cerró su 2025 con un triunfo vital en Rancagua. Con el único gol de Yanara Aedo, Chile venció 1-0 a Paraguay en El Teniente y se mantuvo firme en la pelea por uno de los cupos sudamericanos al Mundial de Brasil 2027, en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

El equipo de Luis Mena salió intenso desde el arranque. A los 3 minutos ya avisaba con un centro de Vaitiare Pardo que casi termina en autogol, y poco después Alicia Bobadilla salvaba a Paraguay con un manotazo al misil de Sonya Keefe. La Roja dominaba, presionaba y pedía penal por una falta sobre Nayadet López que la jueza desestimó, mientras las guaraníes se replegaban esperando una contra.

El gol llegó al minuto 33: nueva corrida de Pardo, centro atrás y acción colectiva que dejó a Keefe dejando pasar la pelota para que Aedo, sin marca, definiera cruzado. El balón pegó en el palo antes de entrar, desatando el festejo chileno y poniendo justicia al control del juego. Paraguay reaccionó al cierre del primer tiempo, pero Christiane Endler se mantuvo sólida despejando cada intento.

¡GOOOL DE CHILE! Yanara Aedo convirtió el primer gol de la Roja ante Paraguay tras una gran jugada colectiva por la #LigaDeNacionesFemeninaEnDSPORTS. ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/kvwNPTLzyW — DSPORTS (@DSports) December 2, 2025

En el complemento, Chile pudo liquidar temprano con Millaray Cortés y otra escapada de Pardo, pero Bobadilla volvió a agigantarse. Incluso con la expulsión de Danna Garcete a los 68, La Roja no logró estirar la ventaja pese a los remates de Keefe, Mary Valencia y Camila Sáez. En el otro arco, Tiane Endler tuvo una tapada clave al mandar lejos un tiro libre de Dahiana Bogarín en el 82. Ya en los descuentos, Rosario Balmaceda habilitó a Valencia tras pase filtrado de Aedo, pero faltó espacio para el segundo.

El 1-0 fue suficiente para que Chile trepe al tercer lugar del torneo con 7 puntos, igualando a Argentina y Colombia en una tabla estrecha que define dos cupos directos al Mundial 2027 y dos al repechaje. Paraguay, pese a la derrota, subió al sexto puesto por diferencia de gol.

La Liga de Naciones entrará en pausa hasta abril de 2026, cuando La Roja retomará el camino clasificatorio recibiendo a Argentina y visitando luego a Colombia y Uruguay. Por ahora, el cierre del año deja una señal clara: con Yanara Aedo liderando y un equipo cada vez más afiatado, Chile sigue plenamente vivo en la ruta mundialista.