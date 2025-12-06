Copa Mundial 2026: los enfrentamientos más destacados del sorteo de grupo

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó oficialmente definida tras un espectacular sorteo que se celebró en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC. Este evento, que tuvo lugar ante miles de espectadores y millones de aficionados a través de transmisiones globales, no solo delineó los emparejamientos entre las selecciones, sino que también ofreció una serie de partidos que prometen ser inolvidables en la historia del fútbol.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el que enfrentará a Portugal con Colombia, mientras que otro de los partidos que está causando gran expectativa es el duelo entre Brasil y Marruecos. España y Uruguay también se medirán en un enfrentamiento que muchos ya anticipan como uno de los más emocionantes de la fase de grupos. Sin embargo, todos los grupos están plagados de desafíos exigentes, lo que asegura que la competencia será feroz desde el primer silbatazo.

El sorteo, que fue conducido por el excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, contó con la participación de destacadas figuras del deporte, como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal, quienes compartieron el escenario con celebridades como Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez. El espectáculo estuvo marcado por una actuación inicial de Andrea Bocelli, seguido de la participación de artistas de renombre como Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People, quienes ofrecieron entretenimiento a lo largo de toda la velada.

El próximo gran hito en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la revelación del calendario actualizado de partidos. Este se dará a conocer en directo a través de FIFA.com el sábado 6 de diciembre a las 12:00 EST (18:00 CET) desde Washington DC. En esta transmisión, se confirmarán las sedes y los horarios de los 104 partidos que compondrán el torneo, un evento que por primera vez será celebrado en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.