Cadena de errores de la gestión de Steinert: “No hay un plan de seguridad”

El primer problema en seguridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast fue prometer lo que no estaba preparado para cumplir. “No hay tiempo que perder… Este Gobierno no va a mirar al costado, va a recuperar el control del territorio, del orden público y de nuestras fronteras. Les presento a nuestra ministra de Seguridad, Trinidad Steinert Herrera”.

A dos meses de la instalación de la nueva cartera de Seguridad, la suma de errores parece indicar que la ministra Steinert asumió sin comprender bien de qué se trataba su nuevo rol.

El último ejemplo fue la publicación en redes oficiales del ministerio del siguiente texto: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”.

Lo concreto es que esa publicación tuvo que ser borrada y se reconoció que fue un error. El operativo era la consecuencia de un extenso trabajo que venía desde antes de la llegada de la secretaria de Estado.

Steinert debe comprender que un ministro de Seguridad no es un sheriff ni un fiscal, sino quien debe coordinar el sistema de seguridad del país y desarrollar los planes en esta materia. Esto es lo que, a más de dos meses en el Gobierno, aún no hace, se quejan parlamentarios transversalmente.

Si quieres tener más detalles sobre lo que está ocurriendo en el Ministerio de Seguridad, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.

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