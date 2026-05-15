No dejemos de nombrar a las víctimas de la delincuencia

“Lo peor es cuando dejas de nombrar a los muertos y los empiezas a contar”. La frase me la dijo el ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, durante una ola de homicidios en Medellín, Colombia. La muerte se volvió habitual, un número más en la prensa, un porcentaje más o menos en comparación con otros años, una noticia que ya no era noticia.

En Chile, en lo que va del año, llevamos más de 300 víctimas de homicidio. Más de 300 personas con nombre y apellido, más de 300 familias, más de 300 historias truncadas.

Johnny Müller tenía 19 años cuando lo asesinaron de un disparo en Conchalí en 2023. Era un joven introvertido, protector de su madre y hermana, cariñoso, tranquilo. “Era diferente al resto”, recuerda su madre, Margarita Tondró. A sus amigos de la población, Johnny les decía: “Vamos a salir adelante, vamos a surgir” y se enojaba si tomaban alcohol. Su hermana Estefanía lo encontraba tan correcto que le decía “no seas tan bueno, que te van a hacer daño”. Johnny iba en segundo año de Diseño en Comunicación Visual en la UTEM. Según su madre, lo que más quería era ayudar a su familia y formar una propia.

Margarita no ha vuelto a trabajar desde que mataron a Johnny en 2023. Estefanía congeló su carrera de psicología por dos años. “Quedas desprotegido, no te puedes alimentar, necesitas que te ayuden a volver a vivir”, me cuenta Estefanía en su casa en Conchalí.

Margarita tiene la imagen de Johnny grabada en un collar, que lleva siempre al cuello. En las paredes de su casa se ven sus skates, los cuadros del cielo y flores que pintaba cuando no estaba trabajando o estudiando. Aún guarda su cama, sus dibujos, su ropa. En su living tiene una foto grande en que aparece él y su hija dándole un beso en la mejilla. Hablar de él, me dice, le hace bien.

En su programa de gobierno, el presidente José Antonio Kast mencionó 30 veces la palabra “seguridad” y aseguró que impulsaría “una política que ponga a las víctimas en primer lugar”, pero en los hechos, ¿qué proyecto ha presentado para acompañar a personas como Margarita y Estefanía, que luchan por salir adelante tras sufrir un delito violento? La captura del delincuente es una cosa, pero la consecuencia de su acción, otra. Poner a las víctimas primero significa hacernos cargo de sus dolores.

En junio de 2026 comenzará la atención a víctimas de nuestro programa “Estamos contigo”, que entrega apoyo psicológico, social y jurídico a víctimas de delitos violentos y a sus comunidades, con una cobertura estimada de más de 57 mil personas en 35 comunas de la región. Aunque cueste creerlo, este proyecto fue rechazado por la bancada republicana del Consejo Regional Metropolitano, que argumentó que era caro y acotado, que había proyectos similares, que no era gradual y que no había certeza de sus efectos. ¿Se imaginan lo que es para un familiar de una víctima de homicidio que el Estado le diga que no va a actuar porque no tiene la certeza de que va a conseguir el resultado esperado? Sería como decir que no va a perseguir al delincuente porque no sabe si lo va a atrapar.

El programa “Estamos contigo”, dice Estefanía, ayuda a devolverle la vida a los familiares. “Hay gente sin familia”, me explica, “que ese apoyo puede ser todo lo que tengan y de lo contrario van a estar solos, sin consuelo, sin esperanza”.

Los familiares de las víctimas también son víctimas y no podemos abandonarlos, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos, dejar de nombrarlos, empezar, simplemente, a contarlos.

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