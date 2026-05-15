SocialTazk: las pruebas de la Fiscalía que conectan a Lavín León con consejero UDI del Servel

La Fiscalía Metropolitana Oriente prepara una nueva acusación por delitos electorales en contra de Joaquín Lavín León, por el uso de bases de datos del Servicio Electoral (Servel) en la plataforma SocialTazk, la aplicación web que el exdiputado financió con aportes del Congreso Nacional. El anuncio se da justo en medio de la arremetida de la defensa del exparlamentario, quien busca salir de la cárcel a través de un recurso de amparo, acusando al juez Daniel Urrutia de haber actuado de manera “arbitraria e ilegal”.

El Ministerio Público, sin embargo, ya había adelantado la iniciativa durante la formalización de Lavín León, asegurando que solicitará una ampliación del desafuero para esclarecer cómo –desde el año 2018– el entonces diputado consiguió información de millones de votantes proveniente del Servicio Electoral de Chile, que luego utilizó con fines comerciales en campañas electorales de candidatos de la UDI.

La indagatoria apunta a esclarecer, además, la participación del exadministrador de la billetera electoral del partido cuando estalló el caso Penta, Jorge Manzano, un histórico militante de la UDI –cercano a Jaime Guzmán y Andrés Chadwick– que llegó a ser secretario ejecutivo de la colectividad y que en la actualidad ejerce como consejero nada menos que en el propio Servel.

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a una serie de correos, audios y mensajes que forman parte de la indagatoria y que dan cuenta de la estrecha relación entre el entonces diputado de la UDI y quien, desde junio del año pasado, ejerce como consejero del Servicio electoral, escogido de manera unánime –hasta el año 2035– para fiscalizar el financiamiento de campañas políticas en el organismo.

“Datos sensibles de la ciudadanía”

El 5 de octubre del año 2018, Jorge Manzano envió un correo electrónico a Joaquín Lavín León con un archivo Excel que contenía una base de datos de militantes de la UDI. La fecha coincide con los inicios de la plataforma de marketing político administrada por la empresa Modo 74, propiedad de Felipe Vásquez Diéguez, un asesor de Lavín León en el Congreso que terminó como “testaferro” de su exjefe en el emprendimiento realizado con fondos públicos.

El entonces diputado le respondió a Manzano que se “refería al padrón electoral de Chile entero” –porque el de la UDI ya lo tenía– y que le avisara si era “posible que me lo entreguen”. Dos días después, Manzano le adjuntó el padrón completo del Servel a Joaquín Lavín León, dando pie a una cadena de correos electrónicos que marca el inicio de una relación que se mantendría durante largos años.

La indagatoria encabezada por la fiscal Constanza Encina da cuenta –a través de un informe técnico del 29 de abril de este año– que la plataforma SocialTazk incorporó padrones del Servicio Electoral, entre los años 2018 y 2024, con datos adicionales a los que figuran en bases de datos públicas y que desde el año 2021 incorporan más restricciones en la entrega de antecedentes.

“El informe pudo detectar que efectivamente varios padrones electorales, con datos sensibles de la ciudadanía, se encontraban contenidos en la aplicación SocialTazk”, detalla el documento elaborado por el Departamento Forense Digital de la PDI, agregando que el servicio podía transferir datos electorales –Rut, dirección electoral, código de mesa, circunscripción, distrito, región, provincia, comuna y sexo– “directamente al perfil del contactado”.

Eso no es todo. Cuando el negocio ya estaba en marcha, otro mail enviado por Jorge Manzano, el 20 de agosto de 2020, ingresó a la bandeja de entrada del entonces diputado Joaquín Lavín León, solicitándole un usuario y clave de la plataforma que el propio parlamentario había promocionado en su círculo más cercano, entre ellos, varios candidatos y diputados vinculados a la UDI.

La solicitud de acceso a SocialTazk por parte de Manzano no solo evidencia que el encargado electoral del partido cuando estalló el caso Penta manejaba la plataforma personalmente, sino que estaría al tanto de que más de 70 candidatos de la UDI eran usuarios activos del servicio de envío de mensajería de texto masivo ofrecido por Lavín León.

Cuando estalló el caso de financiamiento irregular a la política en el año 2015, Manzano tuvo que salir a explicar públicamente por qué todavía seguía militando en el partido Carlos Alberto Délano, el empresario acusado de financiar ilegalmente la colectividad política. Ahora su nombre vuelve a sonar en otro escándalo político.

“Con esta weá podemos ganar plata”

Las huellas de Manzano se repiten en otros años. En agosto del año 2023, Arnaldo Domínguez –estrecho colaborador del entonces parlamentario y formalizado también en la misma causa– le envía un mensaje de audio a Diego Álvarez, un asesor de Lavín que estuvo contratado en el Congreso y también en la Municipalidad de Maipú.

“Manzano la tiene, él nos pasa siempre el padrón electoral”, explica Domínguez. Álvarez le responde “oie con esta weá podemos ganar plata. Si al final todos los partidos necesitan esta info. Y si nos va bien pagas tu casa en tiempo récord”. Según se desprende de las comunicaciones, ambos asesores de Lavín se encargan de las gestiones para conseguir las bases de datos.

Un mes después, Domínguez vuelve a escribirle a Manzano solicitando la base de datos, agregando un dato nuevo: “Yo creo que los Republicanos lo tendrá (sic), ya que tienen un centro de datos. Según me contaron”, añade, dando a entender que el partido del actual Presidente también ha accedido a la información privilegiada.

La mención a la obtención de dinero es uno de los puntos que la Fiscalía busca acreditar como figura penal, considerando que el artículo 54 de la Ley Nº 20.568 prohíbe “comercializar los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral”, y el artículo 55 de la misma normativa agrava las penas “cuando las conductas son cometidas por un funcionario público”. Según la ley, los infractores arriesgan una pena de presidio menor en su grado medio, una multa de 10 a 50 UTM e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

En septiembre de 2024, nuevamente Arnaldo Domínguez se comunica con Jorge Manzano, solicitándole información electoral, por distrito y región, sobre el último padrón oficial del Servel. El exencargado de la billetera electoral de la UDI le señala que “lo paso a buscar hoy”, dando a entender que se lo entregará en cuanto lo tenga a su poder.

Además de los correos, audios y mensajes por WhatsApp, son varios los testimonios que aparecen en la investigación que atribuyen el uso de base de datos del Servel como un insumo más contenido en la plataforma, confirmando que la información provenía directamente de los dueños de SocialTazk.

El diputado (UDI) Jorge Alessandri declaró en agosto de 2025 que la plataforma “estaba conectada con los datos del Servel para saber dónde votaba, en qué distrito está, etc, y me permitía etiquetar a la gente. Esto era útil porque uno se podía encontrar con una persona que vivía en Ñuñoa pero que votaba en Talca… algo muy útil porque me ahorraba mucho tiempo”.

Juan Manuel Fuenzalida, otro diputado gremialista, aseguró que “si uno ponía el rut de una persona, aparecía la información del Servel, es decir, si era votante o no del distrito”. Romina Molina, asesora de Lavín León, testificó que “la plataforma contenía la información de todos los datos electorales del Servel… ya que uno digitaba el rut y se desplegaba la información de las personas”.

Fuentes al interior de la Fiscalía aseguran que toda la información relacionada con Jorge Manzano y la filtración de bases de datos desde el organismo la pusieron a disposición del Servel. No obstante aquello, el Servicio Electoral todavía no ha emprendido acciones legales al respecto.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con el Servicio Electoral para aclarar las información que entrega este reportaje, particularmente respecto al rol del delegado Jorge Manzano, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.