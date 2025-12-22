La Roja descabezada el 2026: ANFP postergará nuevo DT para ahorrarse millonario sueldo

La promesa inicial de la ANFP fue clara: en marzo de 2026 la Selección Chilena tendría entrenador definitivo. Así lo aseguró en su momento el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, cuando afirmó que “la decisión del técnico de la selección adulta la vamos a tomar en marzo… esperamos que para los amistosos de ese mes ya esté definido”.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente. La dirigencia del fútbol chileno evalúa aplazar la contratación por todo el 2026. De acuerdo a los antecedentes entregados por Emol, el motivo principal es económico: la ANFP podría ahorrarse un salario millonario en un año sin competencias oficiales. A esto se suma el calendario institucional: en noviembre habrá elecciones en Quilín, por lo que la idea es que el nuevo presidente sea quien elija al próximo seleccionador.

Mientras tanto, el actual técnico interino, Nicolás Córdova, se mantendría en el cargo durante todo el año. “Nicolás Córdova sigue todo el próximo año hasta que llegue un nuevo presidente… lo que me parece malo, porque perdemos un año”, advirtió el periodista Manuel de Tezanos, reflejando el creciente malestar por la posible paralización del proyecto deportivo.

Desde el plantel también llegan advertencias. Alexis Sánchez insistió en que Chile necesita rumbo y cohesión: “Para que Chile regrese al Mundial hace falta gestión y apoyarse entre los chilenos… veo a los argentinos y brasileños ir todos juntos”. El delantero fue más allá y postuló un nombre concreto: “Yo veo a Manuel Pellegrini como el técnico ideal… lo ha ganado todo, va con elegancia y tranquilidad, y eso es lo que necesita Chile”.

La opción del “Ingeniero” no es imposible. El técnico del Betis definió su vínculo solo hasta junio de 2026, justamente para evaluar escenarios futuros. Su disponibilidad podría coincidir con el inicio del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030, previsto para el segundo semestre de 2027.