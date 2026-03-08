Emoción total tras triunfo por penales: las Diablas van otra vez al Mundial

La selección chilena femenina de hockey césped volvió a hacer historia. Este sábado, las “Diablas” aseguraron su segunda clasificación consecutiva a una Copa del Mundo tras derrotar a Japón en las semifinales del Premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.

El partido fue intenso y muy disputado desde el inicio. Japón comenzó dominando las acciones y logró abrir el marcador a los 13 minutos con un gol de Hanami Saito, lo que obligó al equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez a reaccionar para buscar el empate.

Con el paso de los minutos, el conjunto chileno comenzó a encontrar espacios y presionar con mayor intensidad, aunque el orden defensivo de las asiáticas parecía impedir cualquier opción clara de gol. Cuando el partido parecía definido, llegó el momento decisivo para las locales.

A solo un minuto del final del encuentro, Doménica Ananías marcó el 1-1 a los 59 minutos tras un córner corto, desatando la celebración en la cancha Claudia Schuler y forzando la definición mediante shoot-outs.

En la tanda de penales australianos, Chile mostró mayor precisión y solidez. Doménica Ananías y la capitana Manuela Urroz convirtieron sus lanzamientos, mientras que la arquera Natalia Salvador se transformó en figura al detener todos los disparos de Japón, sellando el triunfo por 2-0.

Con este resultado, las “Diablas” avanzaron a la final del torneo, que disputarán este domingo frente a Australia desde las 20:15 horas, y aseguraron su presencia en el Mundial que se jugará en agosto en Países Bajos y Bélgica. Japón e Irlanda, en tanto, definirán el tercer lugar y el último cupo al certamen planetario.