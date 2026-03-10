La U despide a Paqui Meneghini: Azul Azul pone fin al proceso tras irregular arranque

La etapa de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile llegó abruptamente a su fin. La concesionaria Azul Azul decidió poner término al vínculo con el técnico argentino, quien había asumido la banca a comienzos de temporada en reemplazo de Gustavo Álvarez.

Aunque la versión que se acordó comunicar públicamente es la de una renuncia, según La Tercera distintas fuentes al interior del club confirmaron que Meneghini fue derechamente despedido de sus funciones durante la tarde, luego de realizar con normalidad su jornada de trabajo en el Centro Deportivo Azul.

La concesionaria ejecutó una cláusula contractual que permitía interrumpir anticipadamente el vínculo mediante el pago de tres meses de salario, monto que asciende a cerca de 159 millones de pesos.

Un proceso sin resultados

El factor decisivo para acelerar la salida fue el empate frente a Universidad de Concepción, resultado que profundizó el descontento de la dirigencia y de los hinchas.

Los números del entrenador argentino terminaron por erosionar el respaldo que había tenido al momento de su llegada. En siete partidos oficiales dirigidos, su equipo consiguió apenas una victoria: el triunfo ante Colo-Colo en el Estadio Monumental.

El balance se agravó con la derrota ante Palestino, que significó la eliminación de los azules en la Copa Sudamericana. Ese resultado no solo representó un golpe deportivo, sino también económico: el club dejó de percibir cerca de 900 mil dólares por avanzar en el certamen.

Dentro del directorio de Azul Azul la continuidad del técnico ya no generaba consenso. Si bien el gerente deportivo Manuel Mayo insistía en que el proceso aún podía revertirse, varios directores presionaban por un cambio inmediato en la banca.

“El técnico ya fue. Su proceso ya fue”, comentaban dirigentes consultados por la prensa deportiva en las horas previas a la decisión final.

Un proyecto que no despegó

La salida del técnico refleja también la frustración de la dirigencia frente a la involución futbolística del equipo.

Hace menos de seis meses, bajo la conducción de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile mostraba un rendimiento que generaba expectativas de competir por el título del Torneo Nacional de Chile.

El plantel incluso fue reforzado con delanteros de jerarquía para terminar con la prolongada sequía de campeonatos, pero el equipo no logró encontrar regularidad en el arranque del año.

A pesar del mal inicio, la tabla aún ofrecía cierto margen: los azules se ubicaban a solo cinco puntos del líder del campeonato, Colo Colo.

Sin embargo, el desgaste interno y la presión externa terminaron por precipitar la decisión de Azul Azul, que ahora deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para reconducir la temporada.