Carmelitas descalzas defienden protección del agua en la nueva Constitución y manifiestan su apoyo por el Apruebo

A través del relato de la hermana Margarita, las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Maipo manifestaron su preocupación por los derechos del agua, en medio de la semana mundial del recurso hídrico. Las religiosas hicieron un llamado a la concientización del uso del líquido vital, donde además manifestaron su apoyo a la opción Apruebo de cara al plebiscito constitucional.

“Hasta que tu no abres la llave y no te sale agua no vas a tomar consciencia, porque no te afecta directamente. Tenemos que salir de una postura individualista, cómoda. Qué significa oponerse a leyes que impiden que el agua sea de todos. Significa dar tu tiempo, significa dar tu dinero, significa ponerte al servicio de… Y en esta sociedad neoliberal en que nos ha metido en un cajoncito de individualismo, tu metro cuadrado y nada más, bueno, ya vamos perdidos en eso”, dijo la hermana Margarita.

Además agregó que “para mi, personalmente, si no hay leyes reales que se aprueben en la Constitución para la protección no solo del agua, del medioambiente y todo el ecosistema, si no hay leyes reales que fiscalicen quién tiene las aguas, cómo se usan las aguas, dónde van las aguas”.

Tras la posición tomada por las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Maipo, la Asociación de Monasterios Carmelitas Chile lamentaron esta situación, manifestando que "produce un profundo dolor y no representa la opinión de las carmelitas en Chile", según consignó CNN Chile.



