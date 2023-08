Pablo Cabrera y Nicole Cardoch sobre renuncia de embajadora en Reino Unido y más en Al Pan Pan

En el episodio de hoy en Al Pan Pan, Mirna Schindler conversó con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la U. Católica, a fin de abordar la renuncia de Susana Herrera a la embajada en el Reino Unido, tras polémica por el proyecto que impulsaba por 5 millones de dólares en la región del Biobío, el cual habría contado con el apoyo del rey Carlos III. Pese a lo sucedido, la exrepresentante comentó que “yo no diría que me excedí a lo que me correspondía hacer“. Por otro lado, se entrevistó a Nicole Cardoch, subsecretaria general de gobierno, para explicar las gestiones que está haciendo el gobierno para avanzar en la propuesta de reforma de pensiones y el pacto tributario en el congreso, en medio de la críticas de Chile Vamos y su negativa por lograr consenso. De hecho, ayer la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, comentó en Al Pan Pan que “no estamos obligados a llegar a acuerdo, pero estamos obligados a dialogar”.