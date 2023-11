José M. Insulza (PS) y Germán Becker sobre el plebiscito y la fractura de la derecha en Al Pan Pan

Hoy en conversación con Mirna Schindler en Al Pan Pan, José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista por la Región de Arica y Parinacota, comentó sobre los efectos del caso Democracia Viva. Mucho impacto recae en el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien describió el caso como ‘tremendamente ingrato’, destacando que estaba finalizando su carrera política cuando fue llamado a asumir el cargo.

En otro tema, la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto continúa. A pesar de la oposición de la UDI y los republicanos, la cámara baja aprobó en general la iniciativa ayer. Se espera que mañana continúe el debate y comience la votación de diversas partidas.

Por su parte, Germán Becker, ex consejero constitucional de RN por la Región de La Araucanía, habló en el panel sobre el plebiscito del 17 de diciembre. Las encuestas indican que la opción ‘a favor’ no logra ganar terreno. Desde el oficialismo se califica la propuesta como ‘partisana’ y ‘conservadora’, argumentando que no facilitaría una efectiva aplicación del Estado social y democrático de derecho.

Además, se mencionaron divisiones entre Chile Vamos y Republicano, especialmente tras el discurso de Beatriz Hevia, presidenta del Consejo, en la ceremonia de entrega del texto al Presidente Boric.